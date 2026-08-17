Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române, accidentul a avut loc la kilometrul 190, pe sensul de mers către București. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

În urma accidentului, circulația este restricționată pe banda a doua a sensului Constanța – București. Autovehiculele circulă pe prima bandă și pe banda de urgență.

Valorile de trafic sunt ridicate, iar în zonă s-au format coloane de mașini între Murfatlar și Valea Dacilor.

Polițiștii estimează că circulația ar urma să fie reluată în condiții normale în jurul orei 13:00.

Și ieri a fost aglomerație pe Autostrada A2.