Ce face ceaiul verde atât de benefic?

Ceaiul verde, recunoscut pentru beneficiile sale remarcabile asupra sănătății, este recomandarea principală a experților în nutriție, potrivit Health. Bogat în antioxidanți, acest tip de ceai susține sănătatea creierului, a inimii și a celulelor, fiind o alegere ideală pentru cei care doresc să își îmbunătățească starea generală de bine.

„Ceaiul verde a fost studiat mai amplu decât alte sortimente, oferind dovezi solide pentru beneficiile sale asupra sănătății”, explică Cindy Chou, dietetician înregistrat și fondatoarea The Sound of Cooking. Antioxidanții din compoziția sa neutralizează radicalii liberi, reducând inflamațiile din organism și protejând celulele.

Un alt avantaj major al ceaiului verde este impactul său pozitiv asupra sănătății creierului. Maggie Moon, autoarea cărții „The MIND Diet: 2nd Edition”, subliniază că acesta poate contribui la îmbunătățirea memoriei, atenției și reducerii anxietății. Un studiu din 2025 a arătat că adulții în vârstă care consumă regulat ceai verde prezintă mai puține leziuni cerebrale asociate cu demența, comparativ cu cei care nu consumă acest tip de ceai.

Beneficii pentru inimă și alte posibile efecte

Consumul regulat de ceai verde poate sprijini și sănătatea cardiovasculară. Cercetările arată că acesta ajută la reducerea colesterolului LDL (cunoscut drept colesterolul „rău”) și a colesterolului total, aspecte esențiale pentru prevenirea bolilor de inimă. Deși ceaiul negru ar putea oferi beneficii similare, studiile arată o eficiență mai mare în cazul ceaiului verde.

În ceea ce privește prevenția cancerului, dovezile sunt mai puțin concludente. Unele analize au asociat consumul de ceai verde cu un risc redus de dezvoltare a anumitor tipuri de cancer, precum cel gastric, esofagian sau de vezică urinară. Cu toate acestea, legătura nu este suficient de bine fundamentată pentru a fi considerată certă.

Cine ar trebui să evite sau să limiteze consumul?

Deși ceaiul verde este în general sigur, există cazuri în care consumul ar trebui moderat. „Pentru majoritatea adulților sănătoși, mai puțin de 400 mg de cofeină pe zi (aproximativ opt cești de ceai verde) este considerat sigur”, precizează Chou. Fiecare ceașcă conține între 30 și 50 mg de cofeină, ceea ce poate reprezenta o problemă pentru persoanele sensibile la cofeină sau pentru cele cu tulburări de anxietate.

Femeile însărcinate și cele care alăptează sunt sfătuite să nu depășească 200 mg de cofeină zilnic, iar copiii sub 12 ani ar trebui să evite complet această substanță. Jennifer Bianchini, dietetician funcțional, avertizează că excesul de cofeină poate duce la stări de agitație și insomnie.