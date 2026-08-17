Reacția lui Ilie Bolojan despre întâlnirea cu Simina Tănăsescu

Cei doi s-au întâlnit în biroul preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu trei zile înainte de şedinţa CCR care are loc luni, informația fiind furnizată de senatorul PSD Daniel Zamfir. CCR urmează să se pronunţe luni, 17 august 2026, asupra contestațiilor privind Legea ANI, care impune partenerilor demnitarilor să-și declare averile. Un alt articol controversat care va fi analizat prevede că aleşii locali aflaţi în stare de incompatibilitate sau conflict de interese dovedit înainte de intrarea în vigoare a legii îşi vor pierde mandatul în termen de 30 de zile.

„De multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă”, a precizat Bolojan, în timpul unei vizite de lucru în Oradea.

Premierul a mai susținut că atunci când o persoană ocupă o funcţie publică, are tot felul de întâlniri, inclusiv cu reprezentanţi ai sistemului judiciar, dar că acest lucru nu însemnă că a rezolvat dosarele aflate în lucru.

„Atunci când eram preşedinte de Consiliu Judeţean (n. red. Consiliul Judeţean Oradea), am avut întâlniri din nou pentru a rezolva probleme şi mi-aduc aminte că Parchetul dorea să-şi facă un sediu. Şi am avut întâlniri din nou cu reprezentanţi ai conducerii Parchetului şi am identificat un teren şi le-am pus terenul la dispoziţie pentru a face sediu. Dar, din nou, asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele pe care le aveau în lucru. Aşa este şi în astfel de cazuri şi mai mult de atâta n-are rost să vă spun”, a mai spus Ilie Bolojan.

Val de reacţii în urma întâlnirii dintre cei doi

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a generat un val de reacţii din partea mai multor instituţii ale sistemului judiciar din România.

„În lipsa dlui Abrudean, plecat la Cluj, ai chemat-o pe președinta CCR, vineri, la sfârșitul programului, ferit de ochii presei, în biroul președintelui Senatului, care este în aceeași clădire cu CCR și are și o intrare prin spate”, a precizat senatorul Daniel Zamfir, pe Facebook.

Simina Tănăsescu a respins „ferm şi categoric” speculaţiile conform cărora în cadrul întâlnirii s-ar fi discutat cauze aflate pe ordinea de zi a Curţii.

Totuşi, preşedinţii curţilor de apel din România au cerut lămuriri, considerând că lipsa de transparenţă în legătură cu astfel de întâlniri contravine standardelor unei jurisdicţii constituţionale. Declaraţii similare au fost transmise şi de preşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor, precum şi de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Curtea Constituțională a transmis duminică seară, 16 august, noi explicații. Comunicatul instituției a venit cu o zi înainte ca CCR să anunțe decizia privind noua Lege a integrităţii.

„Întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege. Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată. Totodată, conduita constantă și publică, precum reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura și obiectul demersurilor administrative desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției”.

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