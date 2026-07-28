Termen de execuție de 34 de luni și un viaduct mamut

Conform specificațiilor din caietul de sarcini, durata totală prevăzută pentru finalizarea lucrărilor este de 34 de luni. Această perioadă este împărțită în 10 luni alocate etapei de proiectare și 24 de luni destinate construirii efective pe teren.

Lucrările vor începe din capătul dinspre Târgu Jiu, primul lot având o lungime de aproximativ 19,25 kilometri și ajungând până la Târgu Cărbunești. În acest punct, noua șosea rapidă va asigura conexiunea directă cu Drumul Județean 661, facilitând traficul regional.

Traseul Lotului 6 de pe Drumul Expres Filiași-Târgu Jiu include provocări tehnice majore, fiind prevăzute 25 de lucrări de artă (poduri, pasaje și viaducte). Printre acestea se remarcă un viaduct de o complexitate tehnică ridicată, amplasat la kilometrul 96+359 al drumului expres. Acesta va traversa valea pe o lungime spectaculoasă de 644 de metri.

Harta drumurilor și autostrăzilor din regiunea de sud a României, în iulie 2026. Sursa foto: 130km.ro.

O gură de aer pentru o regiune afectată de tranziția energetică

Proiectul Drumului Expres Târgu Jiu-Filiași vine după mai bine de un deceniu de discuții și amânări succesive, fiind considerat o reparație morală pentru un județ confruntat cu provocările socioeconomice ale tranziției energetice și închiderea treptată a capacităților de producție pe bază de cărbune.

Semnarea oficială a contractului de proiectare și execuție urmează să aibă loc imediat după expirarea perioadei legale destinate depunerii eventualelor contestații. Autoritățile din transporturi mizează pe fapte concrete pentru a transforma infrastructura rutieră într-un magnet de investiții private în zona de sud a țării.

Harta autostrăzilor și drumurilor expres din România în iulie 2026 arată că se circulă pe 1.418 kilometri de drum de mare viteză (autostrăzi și drumuri expres), 1.049 kilometri sunt în execuție, iar alți 321 kilometri se află în faza de licitare pentru execuție.

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