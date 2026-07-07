Stadiul actual al infrastructurii rutiere în România

Site-ul 130km.ro, specializat în monitorizarea autostrăzilor și drumurilor expres din România, a publicat luni, 6 iulie, o hartă la zi a drumurilor de mare viteză din țară care sunt deschise, în construcție și în licitare. A fost prezentată situația actuală a tuturor coridoarelor rapide de transport, fiind excluse, însă, traseele aflate doar în stadiu de proiect sau studii de fezabilitate.

„Termenele de deschidere marcate pe hartă sunt termenele oficiale anunțate sau actualizate de autorități”, informează 130km.ro.

Din totalul rețelei operabile de 1.418 km, șoferii pot folosi integral coridoare cum ar fi Autostrada Soarelui (A2), de la București la Constanța, Centura Constanței (A4), precum și Autostrada Sebeș – Turda (A10).

Pe Autostrada A1, circulația este deschisă pe segmentele majore București – Pitești – Curtea de Argeș și de la Sibiu până la granița cu Nădlac, cu mici excepții aflate în execuție.

Autostrada Transilvania (A3) are segmente deschise în zona București-Ploiești, o mică secțiune lângă Râșnov (Brașov), precum și tronsoane majore între Târgu Mureș – Turda – Cluj-Napoca (Nădășelu).

Mai sunt deschise segmente importante din Autostradă de Centură București (A0), atât pe inelul de Nord, cât și pe cel de Sud, primele porțiuni verzi din Autostrada Moldovei (A7) în zona Buzău – Focșani – Bacău, și Drumul Expres DEx12 Craiova – Pitești.

Șantierele active și termenele de deschidere

Eforturile se concentrează în prezent pe cei 1.049 km aflați în execuție, unde termenele de finalizare sunt estimate eșalonat pentru următorii ani. Pe Autostrada Moldovei (A7), se lucrează intens între Ploiești și Pașcani, întregul ax principal având ca an estimat de deschidere 2026.

Tot în 2026 sunt programate pentru finalizare ultimele segmente de pe inelul A0 al Capitalei, un sector din A1 Sibiu – Pitești (Tigveni – Curtea de Argeș), Podul peste Prut de la Ungheni (cunoscut și sub numele de „Podul de Flori” de pe A8), precum și Drumul Expres DEx6 Brăila – Galați.

Pe Autostrada Transilvania (A3), segmentele dintre Zimbor – Poarta Sălajului și Nădășelu, alături de tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, au de asemenea ca țintă anul 2026, în timp ce continuarea Chiribiș – Biharia și legătura spre Borș sunt estimate pentru 2027.

Hartă autostrăzi și drumuri expres România
Hartă autostrăzi și drumuri expres România. Foto: 130km.ro

Anul 2027 va aduce finalizarea unor proiecte complexe și puncte critice: sectorul lipsă Margina – Holdea de pe A1 (zona tunelurilor pentru urși), conexiunea A13 Făgăraș – Brașov, tronsonul Târgu Neamț – Pașcani de pe A8, dar și Autostrada Nordului (A14) pe segmentul Satu Mare – Oar.

Pentru perioada 2028 – 2029, atenția se va muta pe infrastructura grea și conexiunile de graniță. Legătura rapidă DEx16 (Oradea – A3) și un segment din A8 au ca orizont anul 2028, în timp ce anul 2029 este marcat de deschiderea tronsoanelor montane dificile de pe A1 (Sibiu – Tigveni), a continuării A7 spre granița cu Ucraina (Suceava – Siret), a unei alte secțiuni montane din A8, dar și a conexiunii drumului expres dintre Brăila și A7.

Ultimele mari proiecte aflate acum în execuție își vor deschide porțile la începutul deceniului următor. Segmentul Pașcani – Suceava de pe A7, alături de o porțiune centrală din A8 (Pașcani – Iași și o zonă montană), au ca termen estimat anul 2030.

În schimb, cel mai îndepărtat punct de pe hartă este lotul cu Tunelul Meseș din A3, marcat cu anul 2031.

Proiectele viitoare, aflate în licitație

Pentru 321 de kilometri, autoritățile caută în prezent constructori sau definitivează procedurile de atribuire. În această fază administrativă se află proiecte strategice de extindere:

– Autostrada A4 (Alternativa Techirghiol): Extensia de la Constanța spre sudul litoralului (Mangalia).

– Autostrada A6 (Craiova – Filiași): Primul tronson din Autostrada Sudului, aflat în procedură administrativă.

– Autostrada A8 (Târgu Neamț – Iași): Tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani, de 28,6 km, este singurul segment a Autostrăzii Unirii , finanțat prin programul SAFE, care nu are încă un constructor confirmat, fiind încă blocat în contestații.

– Autostrada A9 (Timișoara – Moravița): Conectarea rețelei din România cu Serbia.

– Drumul Expres Craiova – Târgu Jiu: Continuarea rapidă din A6 spre Târgu Jiu.

– Drumul Expres DEx5A (Bacău – Piatra Neamț): Legătura rapidă din nodul A7 spre județul Neamț.

– Autostrada A7 (Suceava – Siret – Lot 3): Ultimul lot (Bălcăuți – Vama Siret) rămas în procedură de licitație.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

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