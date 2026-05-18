Harta exproprierilor pentru Drumul Expres Focșani – Brăila

Guvernul a aprobat declanșarea procedurilor de expropriere pentru toate imobilele private și publice care formează coridorul viitorului Drum Expres Focșani – Brăila. Proiectul de utilitate publică națională va traversa județele Vrancea și Brăila, lista proprietăților vizate de exproprieri fiind deja oficializată prin hotărâre de guvern.

Suma de 36.260.003,34 lei va fi alocată pentru despăgubirea proprietarilor a 3.299 de imobile private, în suprafață totală de 8.675.223 mp, în urma aprobării listei oficiale a bunurilor supuse exproprierii. Identitatea deținătorilor și sumele individuale au fost determinate conform evidențelor din unitățile administrativ-teritoriale locale. Suma de 36,26 de milioane de lei aferentă imobilelor rezultă din raportul de evaluare întocmit în luna aprilie 2026 de către expertul autorizat ANEVAR, Ostiadal Valentin.

Sunt vizate de exproprieri imobile situate pe raza localităților Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu, Măicănești din județul Vrancea și pe raza localităților Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni, Cazasu din județul Brăila.

De asemenea, proiectul Drumului Expres Focșani – Brăila necesită ocuparea definitivă a 9,88 milioane mp de teren. Indicatorii tehnico-economici arată că vor fi afectate 3.632 de imobile, împărțite astfel:

Proprietate privată: 8,67 milioane mp (3.299 de imobile);

Proprietate publică a unităților locale (UAT): 895.081 mp (198 de imobile);

Proprietate publică a statului: 312.027 mp (135 de imobile).

Proiectul va „înghiți” aproape 10 milioane mp de teren de pe raza celor 12 localități.

Contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani – Brăila are o durată de 42 de luni

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunța în luna martie că proiectul Drumului Expres Focșani – Brăila avansează conform graficului. La acea dată, antreprenorul a finalizat studiile de teren: studiul topografic și diagnosticul arheologic.

Contractul pentru construirea Drumului Expres Focșani – Brăila a fost semnat cu Asocierea SA&PE Construct S.R.L (Lider asociere) – Spedition UMB-Tehnostrade S.R.L.- Arcada Company, etapa realizării Proiectului Tehnic începând în decembrie 2025. Acesta are o durată de 42 de luni (6 luni proiectare și 36 de luni execuție), fiind finanțat din fonduri europene nerambursabile .

Proiectul include: 57 de poduri și viaducte; 6 noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 și Podul de la Brăila); 2 parcări și un spațiu de servicii cu benzinărie și zonă de alimentație publică.

Drumul are o lungime de 73,5 kilometri și asigură legătura între Autostrada Moldovei A7, Podul peste Dunăre de la Brăila și Drumul Expres Brăila-Galați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE