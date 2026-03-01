Drumurile din București arată ca după bombardamente în urma ninsorilor din ultima perioadă

Sursă video: Vlad Chirea/Libertatea

Condițiile meteo extreme au contribuit la formarea gropilor uriașe pe drumuri

Fenomenele și condițiile meteo extreme din ultimele săptămâni au contribuit la formarea gropilor uriașe pe drumurile din România.

Șos. București-Ploiești, sens spre Piața Presei. Foto: Facebook Alex Badea/Info Trafic București și Ilfov

În București, sute de șoferi s-au plâns de drumurile din fiecare sector, iar mulți dintre ei susțin că și-au distrus nu doar unul, ci chiar două sau trei cauciucuri în gropile din Capitală.

Mai multe situații au fost semnalate pe grupul InfoTrafic București Ilfov, acolo unde conducătorii auto au realizat postări.

Gropile semnalate de șoferi în zona Universitate, pe carosabil. Foto: colaj Facebook / InfoTrafic București Ilfov

Un exemplu în acest caz este un bărbat care i-a întrebat pe membrii cine și cum ar putea fi tras la răspundere pentru situația și gropile din București. Acesta a adăugat și o fotografie în care apar cauciucul tăiat și una din jantele mașinii complet distruse după ce ar fi intrat cu mașina într-o groapă.

„Salut, să ne spună cineva pe cine putem acționa în judecată și dacă se rezolvă ceva, dacă am spart jantele și cauciucurile în groapa nemarcată!?”, a scris utilizatorul.

Membrii cunoscutului grup au reacționat imediat, semnalând probleme în tot orașul și zeci de cazuri și incidente pe străzi din cauza gropilor.

Gropi pe drumurile din București. Foto: Facebook George Coșofreț/ Info Trafic București Ilfov

„Bucureștiul arată ca după bombardament!”, a mai comentat o persoană.

„S-au format foarte multe gropi. Nimeni nu le astupă și nu se face nimic, ocolești 2 și dai mai în față în 5 gropi, sunt plantate mai rău ca ciupercile”, spune unul dintre membrii comunității.

Gropi pe drumurile din București în urma ninsorilor. Foto: Facebook/Info Trafic Romania

„Tot Bucureștiul este plin de gropi. Am făcut pană, am cumpărat cauciucuri noi și în câteva zile aceeași problemă, alte cauciucuri și sunt foarte scumpe :( nu se poate așa ceva”, a scris unul dintre membrii.

De ce apar gropile în asfalt pe drumurile din România, după ninsoare

Administraţia Națională a Drumurilor(AND) a explicat fenomenul care duce la apariția gropilor pe drumurile din România după ce ninge. Într-o postare pe Facebook, instituția arată de ce, iarna, pe anumite sectoare de drum național au apărut gropi, fisuri și tasări locale.

„Principalele cauze sunt îmbătrânirea îmbrăcămintei asfaltice și infiltrarea apei în structura rutieră. În perioadele de îngheț, apa acumulată își mărește volumul, exercitând presiune asupra stratului asfaltic. Ulterior, prin dezgheț, structura cedează, în special pe sectoarele cu îmbrăcăminte asfaltică uzată, iar sub acțiunea traficului, în special a celui greu, apar gropi și degradări ale carosabilului”, spun reprezentanții AND.

În aceste situații, reprezentanții AND spun că intervin operativ prin plombări cu mixtură asfaltică rece, pentru remedierea rapidă a degradărilor, intervențiile fiind prioritizate în funcție de gradul de risc.







