Cristian Borcea, condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor, alături de Radu Mazăre, care a primit 9 ani de închisoare, a fost încarcerat vineri la Penitenciarul Rahova.

„Cred că face o lună-două şi o să-i dea drumul, că şi-a făcut pedeapsa. Că se cumulează, la Borcea. Mie îmi pare foarte rău, dar el şi-a făcut pedeapsa, că asta se cumulează. Îmi pare foarte rău. E un lucru la care nu ai ce să faci. Te duci, îţi faci pedeapsa şi gata, ce să faci. O fi drept, nu o fi drept, te duci şi îţi faci pedeapsa şi după aceea te duci şi îşi cauţi drepturile, că nu ai altă variantă.

Nu am stat decât de două ori de vorbă cu el de când a ieşit şi nu despre lucruri din astea. Sincer, îmi pare rău. Am crezut că a scăpat de necazuri. Acolo când ajungi nu mai eşti nimeni, eşti un zero barat”, a declarat, pentru mediafax, Dumitru Dragomir.

Victor Becali: „Mă duc la el, e fratele meu”

Victor Becali, care a fost condamnat în Dosarul Transferurilor, susține că Borcea e „dărâmat”.

„Ca prieten îmi pare foarte rău, ce poziţie pot să am, am fost la el şi aseară, îmi pare rău. Eu, din ce ştiu nu era foarte implicat în povestea asta, ca dovadă că a fost şi achitat în primă instanţă. Cumpărase printr-un împuternicit nişte lucruri pe care le-a şi vândut înapoi, nişte acţiuni, ştiu povestea asta, dar nu ai ce să faci, este o hotărâre a instanţei, nu ai ce face, asta am făcut şi eu asta a făcut şi el.

Cum putea să fie când eşti achitat în fond şi primeşti 5 ani, la contopire vor fi nu 5, 6 ani, cum poţi să fi decât dărâmat, trebuie să îi nască soţia, copiii, cum poţi să fi într-o asemenea?…Eu am trecut prin astea şi ştiu ce înseamnă. Nu vă doresc să treceţi prin momentele astea, dar să stai atâţia ani în procese cum a fost Dragomir, să stai, om în vârstă, copii, nepoţi, familie, că nu eşti implicat doar tu, este şi familia şi apoi a fost achitat.

Foarte bine că a fost achitat, slavă Domnului, dar să stai cu chestia asta zi şi noapte, nu pot să înţeleg cum se poate, Dumnezeu să înţeleagă”, a declarat, pentru mediafax, Victor Becali.

Fostul impresar a mai precizat că, spre deosebire de alţii, Cristian Borcea nu a fugit din ţară, ci s-a predat.

„Lui Mazăre i-a dat 4 ani în prima instanţă, lui Gică Popescu nu putea să îi dea 4 ani în prima instanţă, nu putea să îi dea 4 ani cu suspendare în prima instanţă pentru că încurcau socotelile şi candida. Mi-e greu să înţeleg.

O să merg la Cristi Borcea, este prietenul meu, eu nu pot să mă dezic de Borcea niciodată, este prietenul meu, este ca fratele meu şi când o să pot o să mă duc la el sau ce pot să fac pentru el, o să fiu aproape de el şi de familia lui aşa, ca prieten, că în rest nu are nevoie de nimic, are tot ce îi trebuie.

Este o perioadă grea, la început este o perioadă destul de grea, dar asta este ce poţi să faci, nu am fugit, nu fugim, nu fuge, nu, toată lumea fuge se ascunde, s-a predat. Alţii nu s-au predat, fug, stau şi câştigă şi procese, asta-i viaţa”, a mai spus Victor Becali.

