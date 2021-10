„Tot aud că unii nu se vaccinează că nu știu ce conține vaccinul. Dar ăia care beau cola și mănâncă parizer știu ce conțin aceste produse? Ei spun că nu știu ce conține vaccinul … Păi, când beau cola, știu ce conține?”, s-a întrebat retoric Dumitru Dragomir.

„Cei care dau declarații antivaccinare sunt niște oameni iresponsabili. Bineînțeles că antivaccinarea poată să pună sportul în pericol. Cine nu se vaccinează nu are ce să caute nici pe teren, nici în afara lui”, a spus Dumitru Dragomir.

Fostul președinte al LPF a afirmat că toată lumea ar trebui să se vaccineze împotriva coronavirusului, „de la copil la bătrân”.

„Vaccinarea mi se pare extraordinar de bună, nu bună, dar e târzie. Totuși, e ok și acum. Toată lumea trebuie să se vaccineze, de la copil până la bătrân. Eu m-am vaccinat și am trecut și prin boală. Am făcut ambele doze și o fac și pe a treia acum, dar să mai treacă puțin timpul că am numai o lună și jumătate de la a doua doză”, a precizat Dumitru Dragomir.

România are una dintre cele mai slabe rate de vaccinare din Europa, aproximativ 33%, și este în topul mondial privind victimele de COVID-19.

În cel mai recent bilanț, 448 de bolnavi de COVID și-au pierdut viața și au fost confirmate 16.110 noi infectări, numărul total al deceselor provocate de coronavirus ajungând la 43.487.



