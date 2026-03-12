Zăpada, o raritate în Sahara

Temperaturile au scăzut sub zero grade Celsius, creând condițiile ideale pentru această raritate. Este abia a șaptea oară în 40 de ani când zăpada cade în zonă.

Ain Sefra se află la marginea nordică a Saharei, aproape de Munții Atlas, ceea ce favorizează formarea acestui spectacol meteorologic. Totuși, zăpada, deși fascinantă, va dispărea rapid sub soarele deșertic fierbinte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Când a nins ultima dată în deșertul roșu

Istoria recentă a orașului algerian Aïn Sefra, situat la 1.000 de metri altitudine în Munții Atlas, marchează o schimbare de paradigmă vizibilă. Timp de aproape patru decenii, între marea ninsoare din februarie 1979 și finalul anului 2016, zăpada a fost o amintire.

În perioada 1990-2000, locuitorii nu au văzut niciun fulg, fenomenul fiind considerat o anomalie istorică ce probabil nu se va mai repeta într-o lume care se încălzește.

Totul s-a schimbat în decembrie 2016, când a nins prima dată după 37 de ani. În ultimii 10 de ani, frecvența ninsorilor a crescut exponențial:

19 decembrie 2016 : după o pauză de 37 de ani, a nins pentru prima dată în Aïn Sefra. Zăpada a rezistat aproximativ o zi pe dunele de nisip, creând imagini care au făcut înconjurul lumii. Stratul a fost subțire, dar evenimentul a fost considerat un fenomen meteorologic rar și extrem;

: după o pauză de 37 de ani, a nins pentru prima dată în Aïn Sefra. Zăpada a rezistat aproximativ o zi pe dunele de nisip, creând imagini care au făcut înconjurul lumii. Stratul a fost subțire, dar evenimentul a fost considerat un fenomen meteorologic rar și extrem; Ianuarie 2017: la doar o lună distanță, în ianuarie 2017, orașul a fost din nou acoperit de un strat subțire de zăpadă, sugerând că tiparele meteorologice încep să se schimbe;

la doar o lună distanță, în ianuarie 2017, orașul a fost din nou acoperit de un strat subțire de zăpadă, sugerând că tiparele meteorologice încep să se schimbe; 7 ianuarie 2018: o furtună de zăpadă neobișnuit de puternică a depus un strat de aproape 40 cm de zăpadă în zonele înalte de lângă oraș. De data aceasta, zăpada nu s-a topit imediat, persistând câteva ore bune și oferind peisaje ireale cu dune portocalii complet albe;

o furtună de zăpadă neobișnuit de puternică a depus un strat de aproape 40 cm de zăpadă în zonele înalte de lângă oraș. De data aceasta, zăpada nu s-a topit imediat, persistând câteva ore bune și oferind peisaje ireale cu dune portocalii complet albe; 2019 – 2025: În acești ani, s-au înregistrat episoade foarte scurte de ninsoare sau lapoviță (în special în zonele montane înalte din jurul orașului), dar fără acumulări masive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE