Un medic care a ajutat peste 3.000 de femei să aducă pe lume copii, atunci când ele nu mai credeau în șansa de a rămâne însărcinate. A venit în România în 1994 și s-a stabilit aici.

Doctorul Andreas Vythoulkas este medic specialist obstetrică-ginecologie, cu competențe în infertilitate, laparoscopie, ecografie, histeroscopie, colposcopie. Este recunoscut pentru competențele sale în probleme de infertilitate și, implicit, în domeniul tehnicilor de reproducere umană asistată, fiind co-fondator în România al Clinicii ”Genesis Atena”.

„Fiica mea spune: Tata face copii!”

„Mie îmi place să trăesc lângă copii, indiferent de cât de obositor e, uneori, ceea ce faci. Unii dintre bebelușii pe care i-am adus pe lume au crescut. Unii au și peste 10 ani acum. 3.000 de copii în total. Veniți pe lume prin ajutorul nostru. Gândiți-vă că fiica mea, când o întreabă cineva cu ce se ocupă tatăl ei, spune întotdeauna: Tata face copii”, a explicat, amuzat, doctorul. Care până să devină faimos în ceea ce face, a lucrat barman vara la diverse baruri din insulele grecești, atât timp cât era student.

Povestea lui în România începe în urmă cu 18 ani. „Am venit pentru studii undeva în anii 1994-1995, am plecat din România ca să fac rezidențiatul în Grecia. Dar acolo sistemul este altfel. E o listă de așteptare. Trebuia să aștept 7 ani și atunci m-am întors în România, am dat aici rezidențiatul, am dat examene, aici mi-am făcut o familie. În România este tot acum, aici este casa familiei mele”, s-a destăinuit doctorul în cadrul emisiunii ”La cină cu Ionela Năstase” la Digi24.

A stat la coadă în frig, a renunțat să mai aibă cetățenie română

A aplicat și pentru cetățenie, dar din rațiuni ”birocratice” a renunțat.

„Chiar am vrut cetățenie, pentru că simt că e casa noastră aici, casa familiei e în România. Chiar mă simt român, trăiesc printre români și vorbesc bine limba. Am încercat o dată să obțin cetățenie, am depus toate actele, am fost și programat, să dau interviu, așa era, despre istoria României. Pot să zic că am citit bine, chiar am citit bine, dar, din păcate, când m-am dus la programare era iarnă și aveam programare la ora 8:30 dimineața pentru interviu. Eram ultimul la interviu. Erau foarte mulți oameni acolo, de mai multe naționalități, era înghețat, era ger. Erau și mame cu copii. Am așteptat până la ora 12:30 și tot n-am intrat. Tot înghețați. Chiar m-am supărat și am plecat, am zis ”OK, probabil, nu trebuie să fie!”. Și de atunci nu m-am mai dus. Care e diferența? Adică dacă am pașaport românesc mă face mai mult român? Sau mai mult grec, dacă am grecesc? Copiii au ambele cetățenii, iar eu simt că sunt român”, a povestit doctorul Vythoulkas.

Moașa care i-a schimbat cursul vieții

Medicul grec a decis să se facă ginecolog, după ce i se pregătise preluarea unui cabinet de ortopedie. Un detaliu sensibil i-a condus viața spre un alt destin.

„Medic, fiindcă am vrut să ajut oamenii să se facă bine, era ceva wow, ceva deosebit pentru mine. Decizia am luat-o în ultimul an de facultate. Era o noapte, cu multe urgențe, majoritatea doctorilor erau în sălilel de operație, iar o femeie pur și simplu năștea. O moașă m-a luat, eu îi ziceam că sunt student, că poate fac ceva rău. Majoritatea lucrului a făcut-o moașa, eu a trebuit doar să prind copilul. Și-acum simt acel feeling, mânuța copilului, prima respirație, mi-am zis: Eu trebuie să fac asta!. Problema a fost să-mi conving părinții, îmi pregătiseră un cabinet de ortopedie, luni întregi n-au vorbit cu mine! Totul era calculat, mă aștepta cabinetul acela, iar eu voiam să devin ginecolog. Și-acum când simt prima respirație a copilului în mâinile mele, este o minune, am aceeași emoție”, a comentat grecul.

„Îi văd mai mult decât pe soție acasă”

Multe cupluri au dat numele Andreas copilului lor, Vythoulkas este nașul multora: „Există respect pentru medici în România, dar trebuie să-l câștigi. Dacă tu arăți că te interesează, că ai cunoștințe, că poți ajuta, respectul îl câștigi. Când cuplurile vin cu o problemă de infertilitate, îmi povestesc absolut tot, împărtășești multe lucruri din viața personală, intimă. Din momentul când vin prima oară la cabinet până la, zic eu, livrarea finală, adică la nașterea unui copil, durează aproximativ un an și jumătate, poate 2 ani, te întâlnești cu oamenii respectiv de zeci de ori, de sute de ori. Atunci există o altă relație. Nu mai e o relație pacient-doctor, deja devenim prieteni, vrei, nu vrei, adică devin niște membri ai familiei și pentru tine.

Sunt oameni cu care mă întâlnesc mult mai des decât cu soția acasă. Trebuie să fii implicat emoțional. Ai de-a face cu oamenii, nu cu mașini, o arunci și iei alta. Când intri în detalii de viață, nu poți să nu fii sensibil. Fiecare caz al meu e separat, nu există o rețetă pentru fiecare caz

„Considerați că tot ce vine din afară este bun”

Ce nu-i place la români: „Că nu cred în capacitățile lor. De multe ori consideră că tot ce vine din afară este bun! Am fost în multe țări, aici sunt lucruri mai bine decât afară. Ar trebui ca românii să creadă mai mult în ei și în puterile lor și să nu să nu se gândească la faptul că tot ce vine de afară este și bun. Cel mai valoros român? Mie îmi place mult Gică Popescu (n.red fostul căpitan al echipei naționale de fotbal), este un om cu picioarele pe pământ. Eu o să lucrez mult timp în România, de ce să mă pensionez? Aici este casa mea, da, iubesc Grecia, fac vacanțele acolo, dar aici e familia, viața mea de zi cu zi, aici sunt soția și copiii”.

