În timpul renovărilor de la Școala Gimnazială Orchard Park, muncitorii au descoperit un portofel pierdut acum mai bine de 50 de ani. Portofelul, plin de amintiri din anul 1974, a fost returnat lui Tom Schopf, fost elev al școlii, acum în vârstă de 67 de ani, relatează The Spec.

Pe 26 august, în spatele unui perete dărâmat al unei băi, muncitorii au găsit un portofel acoperit de praf și pânze de păianjen. În interiorul lui, se aflau obiecte care reflectau viața unui adolescent din 1974: legitimații de student, un permis de conducere, card de asigurare socială, fotografii, cupoane și chiar un bilet de 35 de cenți la un meci de hochei.

Portofelul s-a întors la proprietar

Personalul școlii a decis să-l contacteze pe proprietar. Tom Schopf, care nu-și mai amintea de pierderea portofelului, a fost surprins să primească un mesaj pe Facebook despre această descoperire.

„Inițial, am crezut că e o farsă”, a declarat el. Totuși, curiozitatea l-a determinat să viziteze școala pentru a verifica. Iar pentru Tom Schopf această descoperire a reprezentat „o surpriză încântătoare”.

S-a constatat că ultima dată când acesta ținuse portofelul în mână s-a întâmplat în 1974, pe vremea când avea doar 17 ani.

„Răsfoind lucrurile de acolo, a fost o experiență plină de amnezie”, a spus el. Obiectele i-au amintit de anii adolescenței, de casa părintească și de activitățile școlare. „Încă zâmbesc!”, a adăugat el

Cum a ajuns portofelul în peretele școlii rămâne, însă, un mister. Tom Schopf presupune că cineva l-a găsit, i-a luat banii și l-a aruncat în podul școlii, de unde a căzut între pereți.

Pentru a-și arăta aprecierea față de cei care l-au contactat pentru a-i înapoia portofelul, bărbatul a mers din nou la școală și le-a oferit acestora niște cadouri.

„Faptul că au investit timp și m-au contactat mi-a făcut ziua mai frumoasă”, a spus acesta. Bărbatul a subliniat că gestul demonstrează că „încă mai există oameni buni și fapte bune”.

