Ea e cea mai sexy șoferiță din România. ”Lucrez singură pe camion, nu mă văd făcând altceva”

De Cristian Anton,

Tânăra din Botoșani a adunat peste 3.500 de voturi la concursul organizat de Ilie Matei- ”Omul Șoselelor”, o pagină dedicată șoferilor de camion din România.

Mălina Elena Ghileschi a terminat şcoala de şoferi pentru categoriile C şi E, a obţinut atestatul pentru transportul de marfă, iar din ianuarie 2019 este șoferiță de TIR.

Logodită tot cu un șofer de TIR

„De mică am fost pasionată de maşini şi de tot ceea ce ţine de şofat. Pentru că am o pasiune aparte pentru maşinile de mare tonaj, am reuşit tot ce mi-am propus.

În prezent, stăpânesc volanul cu multă precizie şi sper să am parte de mulţi kilometri fără evenimente neplăcute! Doresc tuturor şoferilor mult noroc, drumuri bune şi line!”, a spus Mălina.

Cea mai sexy șoferiță profesionistă din România este logodită, alesul ei fiind, de asemenea, șofer de TIR.

”Lucrez singură pe camion de 10 luni şi nu mă văd făcând altceva în viitor”, a mai spus Mălina.