Ed Sheeran, cel mai difuzat artist în Marea Britanie în 2018

Ed Sheeran este, pentru al doilea an consecutiv, cel mai difuzat artist în Marea Britanie în 2018 , chiar dacă anul trecut artistul nu a scos nicio melodie nouă. Calvin Harris se află pe locul al doilea, iar fetele de la Little Mix se află pe poziţia a treia, potrivit companiei PPL.



Interpretul hitului "The Shape of You" a ocupat prima poziţie în acest clasament în trei din ultimii patru ani - 2015, 2017 şi 2018 - şi a fost prezent în top cinci cei mai difuzaţi artişti de cinci ori de la primul său album în 2011.



Aceşti artişti au contribuit la o prezenţă puternică a Marii Britanii în topul celor mai difuzaţi muzicieni din această ţară - în condiţiile în care 9 dintre primii 10 artişti cei mai difuzaţi sunt britanici, scrie Agerpres.ro. Printre aceştia s-au numărat şi Rita Ora, Coldplay şi Dua Lipa - P!Nk, fiind singura prezenţă ne-britanică din top 10.



De asemenea, piesa cea mai difuzată în 2018 a fost "Feel It Still", a lui Portugal. The Man - lansată iniţial în 2017 - este urmată îndeaproape de "These Days", de Rudimental, featuring Jess Glynne, Macklemore şi Dan Caplen.