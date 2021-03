„Săptămâna trecută am avut cazul de la Onești, cazul șefului structurii de informații de la Suceava, studentul care s-a sinucis în București. Sunt multe exemple, din nefericire și este nevoie de o analiză la rece a tuturor disfuncționalităților din sistem”, a declarat Bode.

Legat de cazul crimei de la Onești, demnitarul a precizat: „Am avut raportul preliminar și am acționat în două etape. La o oră după ce l-am primit, am anunțat și măsurile preliminare. Apoi, am făcut o sesizare la unitatea de Parchet competentă pentru neglijență în serviciu, adică neglijență în modul în care s-a intervenit. A doua componentă este o măsură pe care o anunț în premieră: am dispus declanșarea la nivelul tuturor structurilor poliției județene efectuarea unei analize a petițiilor și sesizărilor fără caracter penal pentru ultimele 24 de luni. Scopul este de a depista eventuale situații în care cineva amenință cu acte de violență”.

Șefii Poliției din Bacău și Onești au fost destituiți miercuri, 3 martie, după acțiunea de salvare eșuată. Numele înlocuitorilor au fost anunțate vineri.

Bode a transmis că așteaptă „în câteva zile” raportul final după crima de la Onești.

Gheorghe Moroșan, bărbatul de 68 de ani acuzat că a ucis doi muncitori care făceau lucrări într-un apartament din Onești, pe 1 martie a fost detubat vineri de medicii de la Spitalul Județean din Bacău. Doctorii au anunțat procurorii că pot relua procedurile judiciare.

Audierile vor fi reluate azi, după ce, pe 5 martie, Moroșan a afirmat că încă nu se simte bine și nu poate să vorbească.

Apartamentul în care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla în proprietatea Chimcomplex.

