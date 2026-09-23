Unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ arată în aceste zile complet diferit. Ploile neobișnuit de abundente aduse de El Niño au transformat întinderi vaste din deșertul Atacama, din nordul Chile, într-un uriaș covor de flori, iar fenomenul ar urma să devină și mai spectaculos în următoarele săptămâni. Specialiștii chilieni estimează că, la apogeul fenomenului, în octombrie, florile se vor întinde pe aproximativ 15.000 de hectare, într-unul dintre cele mai importante episoade de „deșert înflorit” observate aici, relatează AFP.

Aproximativ 200 de specii așteaptă ploaia sub nisip

Spectacolul este posibil datorită unei adevărate rezerve de viață ascunse sub suprafața aparent lipsită de vegetație a deșertului. În solul din Atacama se află milioane de semințe și bulbi proveniți de la aproximativ 200 de specii de plante. Aceștia pot rămâne în pământ până când cantitatea de apă este suficientă pentru germinare. Printre florile care au apărut acum se numără cele cunoscute local drept „suspiros blancos” și „patas de guanaco”. Unele dintre ele au colorat întinderi mari ale deșertului în nuanțe puternice de violet.

Transformarea este atât de spectaculoasă încât numeroși turiști opresc mașinile pe marginea drumurilor pentru a fotografia întinderile de flori. Peisajul poate deveni și mai spectaculos spre seară, când culorile plantelor se combină cu roșul apusului și, uneori, cu apariția unui curcubeu.

Peste 180 de milimetri de ploaie în unele zone

Cantitatea neobișnuit de mare de apă a făcut diferența în acest an. În timpul iernii australe, precipitațiile au depășit în unele zone din regiunea Atacama 180 de milimetri, un nivel care nu mai fusese înregistrat anterior în aceste locuri. Apa a pătruns mai adânc decât în mod obișnuit în nisip, ajungând la mai multe semințe, bulbi și rădăcini, iar rezultatul este explozia de vegetație care acoperă acum părți din deșert.

Deșertul Atacama începe să înflorească din cauza fenomenului El Niño din Chile. Sursă foto: Getty Images

„Deși există și alte deșerturi care înfloresc atunci când plouă, amploarea teritorială și diversitatea speciilor care există aici sunt unice”, a explicat César Pizarro pentru AFP.

15.000 de hectare de flori până în octombrie

Fenomenul cunoscut drept „deșertul înflorit” nu a ajuns încă la punctul maxim. Potrivit estimărilor CONAF, spectacolul natural va atinge apogeul în octombrie 2026, când florile ar urma să acopere aproximativ 15.000 de hectare. Autoritățile chiliene consideră actualul episod unul dintre cele mai importante de acest fel din istorie. Florile reprezintă însă doar partea cea mai vizibilă a transformării.

César Pizarro explică faptul că fenomenul pune în mișcare un întreg ecosistem. Albinele polenizează plantele, iar coleopterele consumă resturile vegetale și contribuie apoi la îmbogățirea solului cu azot și fosfor. Din acest motiv, spune specialistul, „deșertul înflorit” înseamnă mult mai mult decât apariția unui covor spectaculos de flori.

El Niño a adus viață, dar ploile au avut și efecte devastatoare

În spatele transformării spectaculoase se află El Niño. Fenomenul climatic este asociat cu încălzirea apelor de suprafață din centrul și estul Pacificului ecuatorial și poate modifica circulația atmosferică și regimul precipitațiilor în numeroase regiuni ale lumii. În cazul nordului statului Chile, evaporarea puternică a apei din Pacific, în largul coastelor Peru, a contribuit la ploile torențiale care au lovit regiunea între 16 și 22 iulie.

Iar aceeași apă care a făcut posibilă înflorirea spectaculoasă a deșertului a avut consecințe dramatice pentru oameni. Ploile din iulie au provocat 13 decese, iar aproximativ 4.000 de locuințe au fost distruse sau grav avariate, potrivit autorităților chiliene citate de AFP.

César Pizarro spune că acesta este unul dintre contrastele actualului episod El Niño: fenomenul provoacă îngrijorare prin efectele sale severe în numeroase regiuni, dar în Atacama a reușit în același timp să „activeze viața”. Iar pentru Chile, spectacolul are și o semnificație aparte.