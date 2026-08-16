Decizia vine ca urmare a unei lucrări planificate de Apa Nova Bucureşti la reţeaua de alimentare cu apă.

Potrivit ELCEN, intervenţia este necesară din cauza relocării debitmetrului de pe branşamentul situat pe Splaiul Independenţei nr. 227, o operaţiune ce presupune întreruperea alimentării cu apă între orele 22:00 duminică şi 05:00 luni dimineaţa.

„Sistarea alimentării cu apă brută pe durata lucrărilor derulate de Apa Nova împiedică desfăşurarea procesului tehnologic, motiv pentru care oprirea temporară a echipamentelor ELCEN este o măsură tehnică obligatorie”, au declarat reprezentanţii Electrocentrale Bucureşti.

Apa furnizată de Apa Nova joacă un rol esenţial în procesul de tratare chimică pentru obţinerea apei dedurizate, utilizată ulterior în circuitul de termoficare pentru producerea apei calde menajere livrate consumatorilor prin Termoenergetica.

Pentru a minimiza impactul asupra locuitorilor, ELCEN a ales să coordoneze oprirea centralei în intervalul cu cel mai scăzut consum de energie termică al săptămânii, duminică noaptea.

„Efectul asupra consumatorilor din zona deservită de CET Grozăveşti va fi minim, constând într-o reducere temporară a parametrilor apei calde în cursul dimineţii de luni. Echipele ELCEN vor relua imediat alimentarea şi pregătirea instalaţiilor după finalizarea lucrărilor Apa Nova de luni dimineaţă, astfel încât până la ora 12:00, CET Grozăveşti va reveni la parametrii normali de furnizare”, au precizat oficialii ELCEN.

Intervenţia este parte a eforturilor de modernizare şi întreţinere a infrastructurii de alimentare cu apă din Bucureşti, iar ELCEN asigură că va face tot posibilul ca disconfortul pentru locuitorii Capitalei să fie redus la minimum.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE