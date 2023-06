Electoratul, la control! Cum se întrec AUR și PSD în consultații medicale gratuite

Partidele politice nu au voie să ofere bunuri materiale electoratului. Baxul de ulei sau punga de făină, folosite des în anii 2000, sunt, potrivit legii, mită electorală.

PSD și AUR au diversificat însă oferta serviciilor pentru populație. După ce a prezentat cazul meditațiilor de partid oferite sub sigla PSD, Libertatea se oprește asupra unui alt fenomen care capătă amploare: consultațiile medicale gratuite.

Ziarul a prezentat deja sumele cheltuite de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru a cumpăra din subvenție, bani publici, autospeciale în valoare de aproape un milion de euro. Mașinile sunt colantate cu sigla AUR și vor fi utilizate în caravana medicală din toată țara. Partidul mai are un singur pas de trecut: să obțină prin intermediul unui ONG avizele de la Direcția de Sănătate Publică.

În decembrie 2022, la scurt timp după ce AUR și-a făcut publică intenția, PSD Sibiu a anunțat un program medical.

Control oftalmologic la sediul PSD Sibiu

Filiala social-democrată oferă consult oftalmologic gratuit chiar în sediul de partid. Pentru a beneficia de serviciul oferit de PSD, sibieni se pot programa de luni până vineri. Partidul colaborează cu un medic primar și personal medical de specialitate, potrivit informațiilor prezentate public de organizația județeană.

Recomandări 20 de ani de discursuri împotriva „asistaților” social. Un student român la Cambridge a cercetat cine sunt politicienii și partidele care au atacat oamenii vulnerabili ca să mobilizeze electoratul

Campania a fost demarată în luna februarie, dar continuă și în luna mai. Președintele organizației, Bogdan Trif, precizează că partidul a obținut toate autorizațiile necesare din partea instituțiilor statului.

Postarea de pe pagina de Facebook a PSD Sibiu

PSD a plătit reclamă în presa locală, prilej cu care, dincolo de invitația la consult oftalmologic, se răfuiește și filiala USR, care a reclamat acțiunea, pe care o consideră mită electorală.

„USR Sibiu, partid de reclamagii care nu știu să facă nimic altceva și au demonstrat-o când au fost la guvernare furând contribuabilul român și nerealizând niciun proiect care să vină în sprijinul oamenilor – a încercat să blocheze acțiunea PSD Sibiu”, se arată în comunicatul publicat ca advertorial, la finalul lunii aprilie, în Tribuna.ro.

Același anunț a fost găsit și pe site-urile Știri de Sibiu sau Ora de Sibiu.

Președintele PSD Sibiu: „Facem un lucru bun. Nu este mită electorală”

Recomandări Ochii minții. Un tânăr nevăzător transformă maseurii în IT-iști: „Suntem doar șase programatori, masajul este meseria principală”

Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu | Foto: Hepta

Bogdan Trif a ținut să sublinieze, în declarația pentru Libertatea, că nu este vorba de consult oftalmologic, ci doar un „screening”. Aparatura medicală este închiriată de la un cabinet medical, potrivit liderului PSD Sibiu.

„Facem un lucru bun. Am făcut an de an aceste acțiuni. Nu vreau să comentez ce face AUR. Acțiunea noastră este legală. Nu consider că este mită electorală. Acțiunea este bine primită. De ce să fie considerată mită electorală, nu pot să înțeleg. Încurajez toate partidele să vină în sprijinul cetățenilor. Cred că au fost doar o sută de persoane”, a declarat Trif pentru Libertatea.

Liderul PSD Sibiu spune că nu s-a inspirat de la AUR, deoarece a făcut astfel de acțiuni și în anii trecuți, dar și că nu va organiza astfel de testări oftalmologice în anul electoral 2024.

Surse din PSD susțin că astfel de acțiuni medicale au fost organizate de mai multe formațiuni social-democrate în 2023.

Recomandări Oamenii lui Ciolacu. Conducerea PSD Buzău și partenerii lor de viață sunt angajați la stat în proporție de 92,3%. Media pe țară e 22%

Dan Barna, vicepreședinte USR: „Se cumpără voturi”

Dan Barna, vicepreședinte USR | Foto: Hepta

Dan Barna, vicepreședintele USR, deputat de Sibiu, a precizat că a contestat la Direcția de Sănătate Publică acțiunea celor din PSD privind „consultațiile oftalmologice”.

„Problema de fond este mita electorală care se încearcă prin aducerea oamenilor în sediu PSD pentru un serviciu gratuit de sănătate publică. PSD este astăzi la guvernare, are ministrul sănătății și dacă ei consideră că pentru români este necesar un program de screening oftalmologic, pot să o facă foarte bine prin intermediul Ministerului Sănătății”, a declarat Barna pentru Libertatea.

PSD, de frica TIR-urilor AUR, s-a apucat de această campanie medicală. Se cumpără efectiv voturi. Ni se spune că PSD ne dă educație pentru copii sau ne dă sănătate, nu statul, nu spitalul sau dispensarul. Este ceva absolut revoltător.

Direcția de Sănătate Publică Sibiu a aprobat, potrivit PSD, screeningul oferit la sediul de partid. Justificarea a fost că există un parteneriat între medici și formațiunea politică.

AUR pregătește un cabinet stomatologic itinerant

Din informațiile Libertatea, AUR se află pe ultima sută de metri pentru a obține avizul din partea Direcției de Sănătate Publică (DSP) pentru caravana medicală.

Potrivit unor surse din conducerea Alianței pentru Unirea Românilor, a existat deja o inspecție din partea DSP pentru a verifica modul în care se vor realiza consultațiile și acțiunile medicale.

Spre exemplu, într-o autoutilitară, AUR a creat un cabinet stomatologic cu toată aparatura necesară. Potrivit surselor citate, în mașinile colantate cu numele partidului, se pot face analize, ecografii și consultații.

Mașinile au fost cumpărate din subvenția încasată de la bugetul de stat, iar aparatura medicală – prin intermediul unui ONG, care aparține unui deputat AUR.

Meditații gratuite sub sigla PSD

Libertatea a scris și despre Caravana Educației TSD, aflată la a doua ediție.

Coordonatorul caravanei TSD din 2022, Cezar Stancu, a fost trimis în judecată, în noiembrie 2022, pentru dare de mită unui polițist. El apare în acțiunile partidului din 2023 și a ținut discursuri elevilor prezenți la acțiunile TSD.

În Caravana TSD se oferă 10 meditații gratuite la limba și literatura română pentru elevii care se pregătesc pentru Evaluarea Națională. Un autocar cu sigla TSD și PSD s-a plimbat prin 36 de județe din România în luna mai.

În mai multe fotografii, postate pe site-ul TSD România apar liderii județeni ai PSD alături de autocarul în care se oferă meditațiile gratuite. Președinții județeni s-au fotografiat cu părinții, copiii și profesorii care au participat la Caravana PSD.

La filiala Maramureș au început deja meditațiile pentru Bac, după cum arată un anunț postat marți, 30 mai, pe pagina de Facebook a deputatului Gabriel Zetea, președintele filialei județene și vicepreședinte la nivel central al PSD.

Alina Gorghiu, președinta PNL a Senatului: „Nu este ilegal să faci ceva gratuit pe lumea asta”

Alina Gorghiu, președinta Senatului | Foto: Hepta

Președinta Senatului, Alina Gorghiu (PNL), susține că electoratul nu trebuie subestimat, iar oamenii nu vor vota un anumit partid pentru că își fac analize gratuite sau pentru că primesc meditații gratuite copiii.

„S-au făcut dintotdeauna de când sunt eu în politică. Meditații s-au făcut întotdeauna. Este ilegal? Nu este ilegal să faci ceva gratuit pe lumea asta. Dacă este un demers pe care oamenii îl împărtășesc, nu văd o problemă”, a fost poziția Alinei Gorghiu când a fost întrebată despre caravanele medicale și de educație ale PSD și AUR.

Vicepreședinta PNL a spus că încurajează partidele să aibă astfel de acțiuni.

Playtech.ro Femeia ‘vândută’ de Ceaușescu în cea mai periculoasă țară din lume, ca la târgul de sclavi: nu vrea să revină în România nici azi

Viva.ro Ce iubită milionară și-a găsit Irinel Columbeanu. Nu este deloc tinerică precum fostele partenere: 'Dragoste la prima vedere'

PUBLICITATE Află mai multe despre ediția limitată de rețete italienești de la Trenta Pizza

FANATIK.RO Ce a făcut un român în timpul zborului în toaleta unui avion Wizz Air. Pasagerilor nu le-a venit să creadă, stewardesele au intervenit imediat

Știrileprotv.ro „Trebuie să ne așteptăm la replici”. Cutremurul de marți seară din Crișana, surprins în imagini

Observatornews.ro "Ai dormit cu mortul în casă şi n-ai ştiut?" Filmul unei crime care s-a vrut perfectă. Cum justifică mama Anei dispariţia copilei în faţa colegilor de muncă

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Promovarea a adus încă doi acţionari la Dinamo! Conducerea a confirmat că vor investi: "Au făcut business în România"

Unica.ro Ce probleme de sănătate are Andreea Esca la 50 de ani! Vedeta Pro Tv a ajuns pe mâna medicilor