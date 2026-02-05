Cei doi electricieni au venit în restaurant și au achitat o sumă în avans

Cei doi clienți au venit îmbrăcați în electricieni în restaurant și au achitat în avans o parte a notei. Bărbații au plătit inițial 149 de euro și s-au așezat la masă în localul din Portsmouth, Hampshire.

Incidentul s-a petrecut pe 29 ianuarie 2026, în jurul orei 12.30, când cei doi clienți, care păreau a fi electricieni, au comandat un prânz copios.

După ce s-au uitat la meniu, au luat produse până la suma limită, însă au continuat să comande mai multe rânduri de băuturi, depășind cei 149 de euro achitați inițial. Presupușii electricieni au continuat să comande și stridii, scoici și mai multă băutură până când au ajuns să depășească suma achitată inițial și să acumuleze o datorie extra de 200 de euro.

Bărbații au plecat din restaurant fără să mai plătească nota de 200 de euro

Proprietarul restaurantului, Scott Matthews, spune că cei doi bărbați au cerut ultima rundă de băuturi, spunând că ies să fumeze, dar au fugit la dubă și au plecat în grabă.

„Au comandat o rundă dublă de băuturi, shot-uri, multe stridii și scoici”, a spus Scott. Patronul recunoaște că ospătărița a remarcat imediat că cei doi au plecat, însă până când au ieșit din local să îi prindă, bărbații care se dădeau drept electricieni au reușit să fugă.

„Ospătărița a observat că au plecat în aproximativ trei minute, bucătarul a ieșit, iar când a ajuns, i-a văzut plecând în viteză cu duba. N-ar fi trebuit să conducă deloc, având în vedere cantitatea de alcool consumată”, a explicat acesta, potrivit presei britanice.

Patronul restaurantului s-a confruntat în repetate rânduri cu aceste cazuri de tipul „mănâncă și fugi”

Proprietarul localului, Scott Matthews, în vârstă de 39 de ani, a fost nevoit să implementeze o politică de plată anticipată după ce mai multe persoane au fugit fără să plătească, inclusiv pentru o notă de 900 de euro.

În ciuda acestei măsuri, restaurantul a fost din nou victima acestui tip de infracțiune. Scott a explicat că astfel de incidente afectează afacerea sa mică și independentă, dar și pe angajații săi.

„Ca afacere, trebuie doar să accepți această pierdere, dar la finalul zilei, aceasta înseamnă salariul pe o zi al cuiva. Este extrem de descurajator pentru mine, ca proprietar al unei mici afaceri independente” Restaurantul din zona Port Solent a fost anterior catalogat drept un „punct fierbinte pentru hoții care aplică metoda mănânci și fugi”, din cauza faptului că este înconjurat de restaurante așezate în lanț.

Totuși, Scott a subliniat că politica de plată anticipată nu este bine primită de clienți și a dus la pierderi financiare.

Măsura pe care a luat-o patronul restaurantului pentru a scăpa de clienții care nu plătesc nota

Proprietarul localului încearcă să își protejeze afacerea de escrocii și clienții care refuză să plătească nota de plată așa că a implementat o metodă prin care îi obligă pe clienți să achite fiecare consumație în avans.

„Este frustrant că se întâmplă tot timpul. Pierdem atât de mult venit pentru că trebuie să implementăm plata anticipată, este incredibil. Nimeni nu vrea să plătească în avans, dar trebuie să ne protejăm afacere”, spune patronul de 39 de ani.

Incidentul a fost raportat la polițiștilor britanici, iar Scott le-a cerut hoților să revină și să achite factura înainte ca situația să escaladeze.

„Am primit un raport conform căruia, pe 29 ianuarie, doi bărbați au părăsit un restaurant de pe The Boardwalk, Paulsgrove, fără să plătească. A fost lansată o anchetă, iar cercetările sunt în desfășurare. Până în acest moment, nu au fost efectuate arestări”, a explicat poliția din Hampshire, pentru sursa citată mai sus.

Astfel de cazuri nu sunt izolate în Europa. În timpul vacanței din 2025, două turiste au mâncat pizza într-un restaurant din Italia și au plecat fără să plătească. Au crezut că nu vor păți nimic, dar s-au trezit cu patroana localului la ușa cazării și au fost nevoite să răspundă în fața legii.

În mijlocul unui scandal au fost și patru femei care au mâncat și au băut cocktailuri de 350 de euro într-un restaurant din Marea Britnie, iar apoi au plecat fără să mai plătească nota.

