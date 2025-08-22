Femeile au comandat pizza și Aperol spritz, acumulând o notă de plată de 44 de euro. Însă, în loc să achite, ele au părăsit localul fără să plătească. Proprietara pizzeriei, Michela Malatini, a povestit presei locale:

„Când a venit momentul să plătească, s-au ridicat și au ieșit încet pe ușă”.

Datorită camerelor de supraveghere și puterii rețelelor de socializare, Malatini a reușit să le identifice pe cele două femei. Ea a distribuit o imagine de pe camerele de supraveghere pe Facebook și, cu ajutorul comentariilor, a aflat unde erau cazate turistele.

Hotărâtă să nu le lase să scape nepedepsite, Malatini s-a dus a doua zi dimineață la apartamentul unde erau cazate. Ea le-a trezit pe femei și le-a prezentat nota de plată.

„Cele două femei au fost foarte cooperante și au plătit imediat banii fără cel mai mic protest”, a declarat Malatini pentru Cronache Maceratesi, conform The Guardian.

Proprietara a subliniat că nu este vorba despre bani, ci despre respectul față de munca angajaților:

„Din păcate, astfel de episoade se întâmplă din ce în ce mai des. Putem să-i urmărim prin camerele de supraveghere, așa că nu e ușor să scapi”.

De asemenea, un patron italian de restaurant a reclamat doi soți la poliție că au dispărut fără să-și plătească nunta.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE