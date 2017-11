Black Friday se apropie cu repeziciune, iar evenimentul se va derula vineri, 17 noiembrie la eMag. Însă alți retaileri, atât online, cât și magazine clasice, așa cum e cazul Flanco, deja au demarat campania de reduceri. Libertatea vă prezintă lista de electronice ieftine de Black Friday 2017 care pot fi achiziționate la ofertă.

Electronice ieftine de Black Friday 2017 – toate ofertele

Acestea vor fi clasate pe mai multe categorii, însă unele dintre aceste produse nu se integrează nicăieri, așa că le vom menționa primele.

Soundbar Samsung la 399 de lei. Modelul se conectează la televizor prin Bluetooth și costă 399 de lei la evoMag, redus de la 699 de lei (-43%). Poate fi controlat de pe mobil, prin intermediul aplicației Samsung Audio Remote.

Consola Microsoft Xbox One S Slim. Este albă și vine în varianta de 500 GB pentru hard disk-ul intern. La acest moment costă 1.049 lei la Altex. Poate fi achiziționată la preț redus aici.

Boxă inteligență Amazon Echo Dot. Gadgetul realizat de către gigantul american Amazon poate fi controlat prin voce și este disponibil la QuickMobile pentru 359 de lei.

Tot din categoria gadgeturilor se află și Google Chromecast, un dispozitiv de streaming care se atașează la orice televizor simplu și îl face… ”inteligent”.

De asemenea, cu ajutorul unui Chromecast, televizorul poate fi controlat printr-un smartphone. În acest moment, cel mai mic preț se găsește la Vexio, unde costă 190 de lei.

Hard disk extern Seagate de 1 TB. Modelul costă 249 de lei la eMag, redus de la 299 de lei. Se conectează la calculator prin intermediul portului USB 3.0.

Televizoare de Black Friday 2017

Un top al celor mai ieftine televizoare de Black Friday 2017 poate fi deja consultat aici. Pe lângă cele mai ieftine modele, există însă reduceri bune și la unele variante mai scumpe.

Un astfel de model este un televizor inteligent LG cu rezoluție 4K, care costă la 1.699 lei la evoMAG.

Acesta are o diagonală de 43 de inchi, adică 109 centimetri. Fiind 4K, acesta are o rezoluție de 3.840 x 2.160 pixeli, dar este compatibil și cu standardul de calitate HDR 10. Modelul dispune de 3 porturi HDMI, 2 USB, plus un slot CI pentru instalarea cardului de la furnizorul de cablu.

Are sistem de operare webOS 3.5, astfel că poți să descarci aplicații din magazinul online. Concomitent, vine cu facilitatea 360 view, ce permite vizualizarea de conținut foto și video la 360 de grade. În pachet este inclusă și telecomanda Magic Remote.

De asemenea, un Smart TV Samsung 40KU6092, tot cu rezoluție Ultra HD, costă tot 1.699 de lei, dar se găsește la Carrefour. Diagonala acestuia este de 101 centimetru, dar rezoluția este tot 3.840 x 2.160 pixeli.

Are 3 intări HDMI, două porturi USB, mufă LAN, tuner DVB-T2/C/S2, suport DTS și Dolby Digital Plus. Sistemul de operare este Tizen, propriu Samsung, tot așa cum LG deține webOS.

Pentru fanii Android TV, există televizorul Philips 32PFS6402/12. Acesta nu este UHD, ci doar Full HD, cu rezoluția 1.920 x 1.080 pixeli, iar diagonala acestuia este de 80 de centimetri. Fiind Android TV, acesta are, însă inclusiv jocuri. Costă 1.522,32 lei la eXtreme Digital.

Telefoane ieftine de Black Friday 2017

Pentru telefoane ieftine de Blak Friday 2017 există deja un ghid cu ofertele de până acum, însă reducerile nu se rezumă doar la atât. Spre exemplu, Cel.ro promite smartphone-uri pornind de la 199 de lei. Ofertele Cel.ro se găsesc aici.

Unul dintre cele mai promițătoare smartphone-uri care pot fi achiziționate de Black Friday este HTC A9s. Această seamănă la design cu iPhone 6/7/8, vine cu carcasă metalică și dispune de senzor de amprentă.

Are ecran Super LCD de 5 inchi, dar rezoluția este 1.280 x 720 pixeli, procesor cu 8 nuclee MediaTek, 3 GB de memorie RAM și 32 GB pentru stocare, cu posibilitatea instalării un card MicroSD de 256 GB.

Camera principală are 13 megapixeli, iar cea frontală 5 megapixeli. Sistemul de operare este Android 6.0 Marshmallow, iar bateria este de 2.300 mAh. Costă 795 de lei la evoMAG. Prețul redus se găsește aici.

Un alt smartphone care poate fi achiziționat este Samsung Galaxy J5, ediția 2017. Are ecran AMOLED de 5,2 inchi, rezoluție 1.280 x 720 pixeli, 2 GB de memorie RAM și 16 GB pentru stocare internă. De asemenea, începând cu acest an seria J are carcasă metalică, astfel că este premium. Costă 999 la evoMAG.

Tot de la Samsung, este rentabilă achiziția modelului Samsung C5. Are ecran Super AMOLED de 5,2 inchi, procesor cu opt nuclee Qualcomm Snapdragon 617, 4GB de memorie RAM și 16 GB de stocare internă. În acest moment, costă 1.190 lei la eMag.

Un alt smartphone metalic vine de la grupul taiwanez Asus. Este vorba de Asus ZenFone 3 Max. Ecranul este IPS LCD tot de 5,2 inchi, rezoluția este HD la 1.280 x 720 pixeli, și vine cu chipset MediaTek cu patru nuclee, însă are 3 GB de memorie RAM.

Memoria internă are 32 GB disponibili pentru stocare, ceea ce constituie un plus. De asemenea, un alt avantaj este capacitatea mare a bateriei, care se ridică la 4.130 mAh. Costă 799 lei la Media Galaxy.

Alte oferte bune vin de la producătorii chinezi Huawei și ZTE și se adrează consumatorilor care vor să facă o economie la preț. Astfel, Huawei P8 Lite vine tot cu un corp metalic, ecran de 5 inchi, rezoluție 1.280 x 710 pixeli, 2 GB de memorie RAM și 16 GB pentru stocare. Procesorul este un HiSilicon Kirin cu opt nuclee, realizat tot de către Huawei. Costă 649 de lei la eMag. Din aceeași gamă există și versiunea Huawei P9 Lite, cu procesor cu opt nuclee, cameră de 13 megapixeli și baterie de 3.000 mAh, care costă 799 de lei la Carrefour.

În fine, smartphone-ul ZTE Blade A512 vine cu ecran de 5,2 inchi, 1280 x 720 pixeli, 2 GB de memorie RAM, procesor Qualcomm Snapdragon 425 cu patru nuclee și 16 GB pentru stocarea internă. Este roz, ca pentru fete, și costă 499 de lei la Altex, redus de 799 lei.

Aparate foto ieftine de Black Friday 2017

Pentru aparate foto la reducere de Black Friday 2017 cel mai simplu este să consultați ghidul deja creat.

În mod clasic, cele mai bune oferte sunt cele ale producătorilor de camere foto specializați, precum Canon, Nikon, Sony sau Panasonic. Cele mai bune 5 oferte de aparate foto Canon de Black Friday 2017 se pot consulta deja aici.

Evident, primul loc în care ne mână instinctul este să căutăm pe F64.ro, un retailer online specializat pe produse foto-video, dar care s-a extins în ultimii ani și în alte zone ale comerțului cu electronice.

Cea mai ieftină cameră Sony costă 309 lei la eMag, iar cel mai ieftin Nikon este 369 de lei la Media Galaxy, fiind vorba de modelul Coolpix A10.

Laptopuri ieftine de Black Friday 2017

Pentru laptopuri ieftine de Black Friday 2017, tot ce trebuie să faceți este să consultați materialul dedicat.

Pe lângă acestea, există însă o serie de oferte bune de electronice ieftine de Black Friday 2017. Fabricantul polonez Kruger&Matz propune un laptop foarte subțire, similar celebrului MacBook Air. Acesta are 14 inchi și un design care imită aproape compet MacBook Air de la Apple.

Are procesor Intel Atom X5, 4 GB de memorie RAM și 32 GB pentru stocare. Rezoluția ecranului este Full HD, adică 1.920 x 1.080 pixeli, iar laptopul vine cu Windows 10 Home.

Dispune de Wi-Fi, două porturi USB, un port mini-HDMI și cântărește 1.386 kilograme.

Costă 899 de lei la evoMag, redus de la 1.299 lei.

De asemenea, lanțul de hypermarketuri Auchan are în această perioadă o ofertă foarte bună. Este vorba de laptopuri Qilive, care este marca proprie a companiei franceze. Acestea sunt realizate de către o altă companie franceză, și anume Archos.

Ei bine, în hypermarketurile Auchan se găsește acum o ofertă pentru un laptop Qilive de 14 inchi, rezoluție 1.366 x 768 pixeli, 2 GB de memorie RAM și 32 GB pentru stocare. Procesorul este un Intel Atom quad-core și Windows 10 cu licență.

Specificațiile exacte pot fi consultate pe pagina web a Qilive, iar laptopul poate fi achiziționat din magazinele Auchan cu 699 de lei.

Tablete ieftine de Black Friday 2017

Tabletele au intrat într-un con de umbră în ultimii ani, odată cu creșterea mărimii smartphone-urilor actuale la dimensiuni de 5,5 – 6 inchi, sau chiar peste.

O altă cauză a scăderii în popularitate o constituie ieftinirea laptopurilor, care au ajuns aproape comparativ la preț cu tabletele, dar au o funcționalitate mai ridicată datorită posibilității de a instala software dedicat, spre deosebire de tablete, unde ai doar aplicații mobile la dispoziție.

Pe de altă parte, tabletele sunt, însă, în continuare, populare printre copii, care se distrează cu jocurile de pe acestea sau urmăresc online clipuri video sau chiar filme.

În acest moment, prețul tabletelor pornește de la 199 de lei le eMag, cele mai ieftine fiind branduri românești ca Myria, Vonino și Allview.

La Altex, prețurile pornesc de la 259 de lei, iar brandurile cele mai ieftine sunt tot Myria și Allview, dar apar în peisaj și oferte de la grupurile chineze Lenovo și Huawei.

Pentru cine dorește produse de calitate mai bună, o tabletă iPad de generația a 5-a, cu ecran de 9,7 inchi, în versiune Wi-Fi și cu 32 GB memorie internă, costă 1.749 lei la eMag.

Calculatoare ieftine de Black Friday 2017

În fine, nicio astfel de listă nu este completă dacă nu conține și calculatoare ieftine de Black Friday 2017. Cel mai ieftin calculator care se poate achiziționa de-a gata în România este un stick PC Beelink Pocket P2. Acesta are un procesor Intel Atom, 2 GB RAM și 32 GB memorie internă. Dispune de WiFi și Bluetooth. Seamănă cu un stick obișnuit de memorie, dar acesta dispune de toate componentele unui calculator obișnuit.

Tot ce trebuie să faci ca să îl folosești este să îl conectezi la portul HDMI al unui monitor sau televizor, să conectezi tastatura și mouse-ul și gata. Dispozitivul are sistem de operare Windows 8.1 și costă 399 de lei la Abox.ro.

Mai departe, tot la categoria electronice ieftine de Black Friday 2017 există segmentul mini PC-urilor. Acestea seamănă de fapt cu niște cutiuțe de mărimea unei scrumiere. Atenție, însă, unele dintre acestea nu includ memoriile RAM și nici hard-diskul, care trebuie achiziționate separat. De asemenea, mai trebuie inclus și costul licenței pentru sistemul de operare Windows.

Pe de altă parte, se pot utiliza diverse versiuni de Linux, pentru care sunt deja gratuite foarte multe programe.

Astfel, cele mai ieftine mini PC-uri sunt o serie de modele Gigabyte și Intel, al căror preț pornește de la 524 de lei la Cel.ro.

Pentru cei care doresc un desktop direct asamblat, o variantă o constituie sistemul ITGalaxy Basic V2, care costă 569 de lei. Atenție, însă, acesta vine cu un procesor Intel Celeron, însă acesta este doar dual-core și este o rudă mai îndepărtată a modelelor Intel Atom, destinate mai mult tabletelor.

În rest, sistemul are 4 GB de memorie RAM și un hard-disk de 250 GB. Nu există sistem de operare. Din cauza performanțelor, acest sistem nu este recomandat decât pentru navigarea pe internet, office și vizionarea de filme.

Un sistem mai bine închegat, care poate rula și ceva jocuri și care este mai performant, dar nu prea scump este Serioux Classic AMD A4. care se găsește la 929 de lei la eMag, redus de la 1.099 lei. Acesta are procesor AMD A4 cu două nuclee, 4 GB de memorie RAM, un hard-disk Toshiba de 1 TB. De partea grafică se ocupă un cip Radeon HD 7480D, tot de la AMD.

Sistemul vine cu un DVD-RW, iar placa de bază este Asus. De asemenea, în pachet se livrează și o tastatură și un mouse. Și acesta are nevoie de sistem de operare. Concomitent, este necesar și un monitor.

Acestea din urmă pornesc de la 289 de lei la eMag și de la 239 de la Altex.