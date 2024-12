Ea dă vina pe propaganda rusă pentru „răspândirea acestor lucruri” și i-a îndemnat pe români să o voteze deoarece ea este garanția pentru parcursul european și occidental al României.

Lasconi spune că ea nu dorește introducerea stadiului militar obligatoriu

Mai mult, candidatul USR i-a avertizat pe românii cu rude aflate în străinătate că ar putea să nu-i mai vadă prea des dacă adversarul său din cursa pentru prezidențiale, Călin Georgescu, va scoate țara din UE și libera circulație va fi afectată.

Lasconi spune că ea nu dorește introducerea stadiului militar obligatoriu, așa cum a cerut Georgescu, ci își dorește o armată de profesioniști.

„Fără NATO am fi călcați în picioare. Armata României trebuie întărită, iar militarii mai bine plătiți”, spune candidatul USR dând asigurări că nu va implica țara în războiul din Ucraina, acest lucru fiind imposibil și din punct de vedere legal.

Lasconi spune că adversarul său la prezidențiale, Călin Georgescu, ar trebui consultat de un psihiatru. „Nu arată ca un om. Vorbește și se comportă ca un robot citind discursuri de pe un prompter”, a spus ea.

Îndemn pentru Iohannis să desecretizeze documentele despre implicarea Rusiei îna legerile de la noi

„Suntem în pericol să fim lăsați de o parte dacă mergem pe linia lui Călin Georgescu. A spus și dna. ambasador a SUA că alianțele nu sunt garantate pe viață. Acum suntem pe muche de cuțit.Această rețea TikTok și minciunile spuse acolo au dezbinat poporul.”, a declarat Lasconi care i-a cerut lui Iohannis să facă publice documentele privind intervenția Rusiei în viața politică românească.

„În timp ce noi făceam campanie electorală, pe sub radar, algoritmii Rusiei ți-au făcut de cap pe TikTok. România nu este de vânzare și nici de dat cadou Rusiei. Eu am atras atenția de multe ori în campanie și în pre-campanie că e un război hibrid pentru că Rusia nu se oprește, are un comportament de imperiu, iar Putin de împărat”, a spus ea la Antena 3.

