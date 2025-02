Costurile cunoscute ale deținerii unui Tesla Model 3

Potrivit youtuberului Kevin Nether, există șapte cheltuieli pe care orice viitor proprietar de Tesla ar trebui să le ia în calcul. Trei dintre acestea sunt mai evidente, însă celelalte patru pot deveni probleme serioase și costisitoare.

Mașina Tesla Model 3 este produsă de compania deținută de Elon Musk, care a atacat recent România pe platforma de socializare X.

Printre cele mai comune probleme, Kevin menționează încărcarea acasă, costurile ridicate de utilizare a Superchargerelor și impactul vremii reci asupra autonomiei.

1. Instalarea unei stații de încărcare acasă – Orice proprietar de Tesla trebuie să își planifice un sistem de încărcare personal, altfel va fi nevoit să depindă de Superchargere, ceea ce poate deveni scump.

2. Superchargerele sunt costisitoare și aglomerate – Pe lângă costurile ridicate, stațiile de încărcare sunt acum deschise și altor mărci auto, ceea ce poate duce la timp de așteptare mai mare.

3. Vremea rece afectează performanță – Temperaturile scăzute reduc autonomia unei mașini electrice, ceea ce înseamnă mai multe opriri pentru încărcare și costuri mai mari.

Alte patru cheltuieli ascunse pentru posesorii de Tesla

Recomandări Cum arată ofensiva PNL pentru prezidențiale. Predoiu exclude ieșirea de la guvernare

Kevin avertizează că mulți șoferi nu iau în calcul taxele, asigurarea, uzura anvelopelor și costurile pentru conectivitate, care pot deveni cheltuieli semnificative.

4. Taxele de înmatriculare pot fi mai mari decât te aștepți – În unele țări, guvernele taxează mașinile pe baza consumului de combustibil sau a emisiilor, dar în cazul Tesla, se aplică taxe speciale pentru înregistrare.

Detalii Tesla Model 3 la Salonul Auto de la Torino 2024 – Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Hepta

Mai mult, taxele pot fi calculate greșit:

„Valoarea taxei presupune că conduci între 20.000 și 30.000 de mile pe an, iar eu conduc mai puțin de 10.000 de mile pe an, așa că am fost impozitat de aproape 3 ori mai mult decât ar trebui”, explică Kevin.

5. Asigurarea este mai scumpă – Costul poliței de asigurare este ridicat, deoarece companiile iau în considerare prețul ridicat al reparațiilor și înlocuirea bateriei.

6. Anvelopele trebuie schimbate mai des – Mașinile electrice sunt mai grele decât cele pe benzină, ceea ce înseamnă o uzură mai rapidă a anvelopelor.

Recomandări Militar ucrainean: „Armata noastră nu va fi de acord cu concesii teritoriale. Am pierdut prea mult pentru a renunța acum!”

7. Abonamentul pentru conectivitate după primul an – Tesla include servicii premium de conectivitate doar pentru primul an. După aceea, șoferii trebuie să plătească 10 dolari pe lună sau 100 de dolari pe an pentru a le menține.

„Pentru primul an, mașina vine cu toate serviciile conectate, care includ timp real, trafic, hartă prin satelit, vizualizare, radio, streaming, streaming video”, concluzionează Kevin.

„Mașinile Tesla sunt practic un smartphone pe roți, așa că nu sunt tocmai vești bune”, concluzionează.

Aceste costuri ascunse pot influența semnificativ costul total de utilizare al unei Tesla Model 3, iar viitorii proprietari ar trebui să le ia în calcul înainte de achiziție.

Urmărește cel mai nou VIDEO Bani și Afaceri Ministerul Energiei sesizează la DNA cu privire la golirea depozitelor de gaze. Furnizorii au făcut exporturi în noiembrie, acum importăm scump din cauza gerului

Urmărește-ne pe Google News