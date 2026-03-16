Românca dispărută din Foggia, găsită după 12 zile la Florența

Elena Rebeca Burcioiu, o tânără româncă în vârstă de 21 de ani, dispărută din provincia Foggia pe 2 martie, a fost găsită după 12 zile la Florența.

Fata este în viață și în stare bună de sănătate, iar primele explicații oferite anchetatorilor indică faptul că ar fi fost vorba despre o plecare voluntară, alături de iubit.

Tânăra a fost identificată de poliție joi seară, 13 martie, după aproape două săptămâni de căutări care au stârnit îngrijorare în legătură cu soarta ei.

Explicațiile Elenei în fața anchetatorilor

Potrivit autorităților, chiar Elena a fost cea care a pus capăt misterului dispariției. Ea s-a apropiat de un echipaj de poliție aflat în apropierea stadionului din Florența, s-a prezentat agenților și și-a spus numele.

Verificările ulterioare au confirmat că este tânăra dată dispărută în provincia Foggia, relatează Corriere della Sera. Elena le-a declarat anchetatorilor că plecase împreună cu un tânăr român.

De asemenea, le-a spus că și-a aruncat telefonul mobil pentru că o prietenă o suna în mod repetat, iar ea nu mai dorea să fie deranjată.

Amenințări din partea unor persoane care controlau zona

Anchetatorii nu exclud însă posibilitatea ca decizia de a pleca să fi fost influențată și de dorința de a se îndepărta de un mediu dificil, marcat de prostituție și de presiunile unor persoane care ar fi încercat să o exploateze.

Tânăra ajunsese în regiunea Puglia din România în urmă cu aproximativ trei luni și, împreună cu o altă româncă, în vârstă de 38 de ani, închiriase un apartament în Canosa di Puglia. Inițial, cele două ar fi lucrat ca muncitoare agricole în zona rurală. În ultimele săptămâni însă, potrivit informațiilor apărute în anchetă, ele s-ar fi prostituat pe marginea drumului național 16, între Foggia și San Severo.

Prietena care a anunțat dispariția Elenei a povestit că, în zilele dinaintea plecării, un cetățean albanez le-ar fi abordat pe cele două femei și le-ar fi cerut 150 de euro la fiecare trei zile pentru a le permite să continue să lucreze pe stradă. Cele două ar fi refuzat solicitarea.

Ce s-a întâmplat în ziua dispariției

În dimineața zilei de 2 martie, în jurul orei 11:00, Elena ar fi urcat într-un BMW negru condus de un tânăr. Acesta era diferit de bărbatul care le-ar fi amenințat în zilele precedente.

Îngrijorată de dispariția ei, prietena a sunat-o, iar în timpul convorbirii s-ar fi auzit și vocea bărbatului, înainte ca apelul să se întrerupă brusc. De atunci, telefonul a continuat să sune fără răspuns. Ulterior, mobilul a fost găsit pe marginea drumului național 16, în zona Borgo La Rocca, iar geaca fetei a fost descoperită la aproximativ doi kilometri distanță.

Detaliile au ridicat temeri serioase și au determinat autoritățile să declanșeze căutări ample în zona rurală din provincia Foggia, folosind inclusiv drone și câini de urmă.

Mai mulți martori au declarat că au văzut-o pe Elena chiar în ziua dispariției și că părea speriată, ca și cum s-ar fi temut de cineva. Ancheta continuă pentru a clarifica toate circumstanțele.

