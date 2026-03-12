Cine este românca de 21 de ani, dispărută în Italia

Dispariția Elenei Rebeca Burcioiu, o tânără româncă de 21 de ani, a declanșat o amplă operațiune de căutare în Italia. Aceasta a fost văzută ultima dată pe 2 martie, în zona dintre Foggia și San Severo, regiunea Puglia.

La mai bine de zece zile de la dispariție, anchetatorii continuă să caute indicii care ar putea elucida misterul. Potrivit Stiridiaspora.ro și La Republica, autoritățile verifică terenuri agricole, clădiri abandonate, grote și fântâni din apropiere.

Ce au găsit polițiștii din Italia în locul în care Elena ar fi dispărut

Investigația a luat o turnură nouă după ce poliția a descoperit telefonul mobil al tinerei abandonat pe marginea drumului, în zona Borgo La Rocca. La scurt timp, un palton alb din blană artificială, presupus a-i aparține Elenei, a fost găsit în aceeași zonă.

Criminaliștii au analizat obiectele, iar haina a fost folosită pentru a ghida câinii specializați în căutarea persoanelor dispărute. Cu toate acestea, până acum nu au apărut dovezi concrete care să explice ce s-a întâmplat cu tânăra.

Cine este ultima persoană care a vorbit cu Elena, înainte ca tânăra să dispară

Ultima interacțiune cunoscută a Elenei a avut loc pe 2 martie, la ora 12.47, când aceasta a răspuns la telefonul unei prietene cu care locuia.

„Convorbirea a fost scurtă”, au declarat anchetatorii. Ulterior, apelurile către telefonul ei au rămas fără răspuns.

Dispariția a fost raportată de prietena tinerei, care a menționat că Elena plecase în zonă și nu s-a mai întors acasă. Potrivit declarațiilor acesteia, fata ar fi urcat într-o mașină de culoare închisă, condusă de un bărbat necunoscut.

Românca venise în Italia cu trei luni în urmă și locuia într-un apartament închiriat

Elena Rebeca Burcioiu ajunsese în Italia cu trei luni înainte de dispariție și locuia într-un apartament închiriat din Canosa di Puglia, împreună cu o altă româncă.

Deși lucra ocazional ca muncitor agricol, anchetatorii au descoperit că, în săptămânile premergătoare dispariției, tânăra frecventa șoseaua națională 16, o zonă cunoscută pentru activități de prostituție stradală.

Autoritățile iau în considerare mai multe piste, inclusiv implicarea unui bărbat străin care ar fi intrat în contact cu Elena înainte de dispariție.

„Nu există rețineri până în acest moment, însă căutările continuă”, au transmis anchetatorii, potrivit presei italiene.

Operațiunile de căutare, la care participă poliția, pompierii și voluntarii de la Protecția Civilă, rămân în desfășurare, în speranța de a aduce răspunsuri în acest caz care a șocat comunitatea locală.

