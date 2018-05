Într-un interviu acordat Gazeta Sporturilor, Elena Udrea a spus că s-a gândit să intre în policiă, în domeniul dezvoltării. Fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, care așteaptă pe 5 iunie sentința în dosarul Gala Bute, în care este acuzată de corupție, s-a gândit la acest lucru, după ce a ajuns în Costa Rica.

Elena Udrea: Eu când am venit, în luna aia când am crezut că o să stau mai mult, le-am zis. Ce nu aveți? Aia, aia, aia. Am zis unor apropiați ai fostului președinte: “Haideți că vă spun eu, că asta am făcut la mine în țară! Vă fac un plan frumos pentru canalizare, știam pe cineva, și hai să facem ceva să construim!”.

Reporter Gazeta Sporturilor: Adică ați vrea să vă implicați în…

Elena Udrea: Da, da, da. Le-am și zis. Mă gândeam că dacă trebuie să stau mai mult, trebuie să văd care sunt condițiile să intru în politică. Trebuie să fac ceva să-i ajut pe oamenii ăștia aici.

Elena Udrea spune însă că a avut acest gând doar în prima lună, iar acum a renunțat, căci se gândește să revină în România. Ea este convinsă că dosarul ei va fi trimis spre rejudecare, așa că vrea să se întoarcă în țară.