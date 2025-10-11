7 adolescenți cu vârste între 14 și 17 ani sunt acuzați că au violat în grup, șantajat și ținut ostatică o profesoară de 28 de ani timp de luni întregi în Austria. Abuzurile ar fi început în aprilie 2024, iar în ianuarie 2025 apartamentul victimei a fost incendiat pentru a distruge probele.

Totul a pornit de la o relație legală a profesoarei cu un fost elev român de 17 ani, care s-a lăudat prietenilor. Tinerii, originari din România, Irak Afganistan, au pretins că fac parte dintr-o bandă criminală și au amenințat că vor dezvălui relația dacă nu îi lasă să intre în apartament.

Totul a pornit de la relația „legală” cu fostul ei elev român

Un caz tulburător de abuz sexual și șantaj asupra unei profesoare de 28 de ani a ajuns în fața instanței din Austria.

7 adolescenți cu vârste între 14 și 17 ani sunt acuzați că au violat-o în grup, au șantajat-o și au ținut-o ostatică timp de 6 luni, înainte de a-i incendia apartamentul pentru a distruge probele.

Abuzurile ar fi început în aprilie 2024. Totul a pornit după „relație legală și consensuală” pe care profesoara a avut-o cu un fost elev român de 17 ani.

Totul a început cu un flirt pe rețelele sociale: „Mi-a scris că vrea să vină pe la mine și că i-am plăcut întotdeauna foarte mult”, a declarat profesoara la poliție.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

În aprilie, cei doi s-au întâlnit într-un bar din Viena. Sub influența alcoolului, au mers cu taxiul la apartamentul femeii, unde au avut „relații sexuale consensuale”. Întâlnirile au fost înregistrate și au constituit obiect de șantaj. Lucrurile au escaladat în lunile următoare.

Presa austriacă a identificat doar cetățenia liderului bandei, un irakian de 15 ani, a românului de 17 ani, și a unui un irakian, tot de 15 ani.

Acesta s-a lăudat prietenilor, iar un grup de băieți a început să apară la locuința femeii. Tinerii, originari din România, Irakj și Afganistan, au pretins că fac parte dintr-o bandă criminală „de 70 până la 80 de membri” cărora le place să-și arate reciproc „videoclipuri cu crimele lor” și au amenințat că „vor dezvălui relația dacă nu îi lasă să intre în apartament”.

Au dus droguri în casă

Inițial, locuința a fost folosită pentru depozitarea drogurilor. Procurorii susțin însă că banda a agresat-o sexual pe femeie, atât individual, cât și în grup, a șantajat-o cu înregistrări și a forțat-o să le plătească mâncarea, taxiurile și țigările.

Eram sunată săptămânal să le dau bani contra droguri. Când i-am am scris că pot să-i dau doar 50 de euro, mi-a răspuns că trebuie să ia ceva pentru cel puțin 120 de euro.

„Oricum, puneam în contul unuia dintre ei între 100 până la 150 de euro, o dată pe săptămână. Detaliile le primise prin Snapchat.

Prejudiciul se ridică la mii de euro.

Temându-se pentru slujba și reputația ei, victima a îndurat luni de abuzuri. între iulie 2024 și ianuarie 2025, potrivit acuzațiilor.

I-au furat femeii ceasuri și bijuterii și i-au incendiat locuința

Violența a atins apogeul în ianuarie 2025, când profesoara era plecată în străinătate. Trei dintre adolescenți, doi de 15 ani și unul de 14, sunt acuzați că au spart locuința, au furat bijuterii și ceasuri, apoi au incendiat apartamentul pentru a distruge probele.

Întrebat despre incendiere, unul dintre inculpați ar fi ridicat din umeri și ar fi spus: „Nu au fost inteligenți oricum”.

Victima a fost șantajată și jefuită în repetate rânduri. I-au furat ceasul, care a ajuns la sora unuia dintre suspecți, 800 de euro din pușculiță și cardul de credit. În ianuarie, doi suspecți i-ar fi cerut 11.000 de euro, iar când femeia a refuzat, ar fi abuzat-o din nou.

Victima a rămas însărcinată și a avortat

Când era însărcinată, profesoara a pierdut copilul, conform dosarului de anchetă. Adolescenții ar fi făcut presiuni pentru a avorta, scrie Heute.

Recomandări Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei. Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”

Femeia dorește cât mai multă intimitate posibilă în timpul procesului. Raportul ei psihiatric arată că suferă de depresie cronică și tulburare de stres posttraumatic, după o perioadă foarte dificilă.

Riscă 7 ani și jumătate de pușcărie

Când cazul a ajuns la Tribunalul Regional din Viena pe 6 octombrie, paza era strictă. Șapte gardieni i-au escortat pe inculpați. Alți 6 gardieni înarmați au înconjurat sala arhiplină.

Fotografierea a fost interzisă, iar mari secțiuni ale sălii de audieri au fost închise pentru a proteja victima și tinerii, care sunt toți minori.

Momentul în care acuzații sunt aduși la tribunal. Foto: captură RTL

Avocații apărării susțin că întâlnirile au fost consensuale. Deși au recunoscut unele furturi și infracțiuni legate de droguri, ei neagă categoric acuzațiile de violență sexuală.

Procesul va continua pe 15 octombrie cu noi mărturii ale inculpaților, urmând să se încheie pe 20 octombrie cu pledoariile finale.

Dacă vor fi găsiți vinovați (violuri multiple, constrângere, extorcare și incendiere(, adolescenții ar putea primi până la 7 ani și jumătate de închisoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE