Medalie de bronz la New York pentru o elevă din Deva

Eleva Ana-Maria Iordache de la Colegiul Național Decebal din Deva a obținut medalia de bronz la competiția internațională desfășurată în perioada 8 – 13 iunie, la St. John Fisher University din Rochester, New York.

Proiectul său a vizat identificarea unor metode alternative de compensare a deficitului de iod din organism, o temă cu impact major la nivel global.

Competiția a reunit peste 1.000 de participanți din 79 de țări, cu peste 500 de proiecte înscrise la secțiunea Știință.

„În cadrul categoriei «Știință», una dintre cele mai competitive secțiuni ale concursului, au fost prezentate peste 500 de proiecte de cercetare. Decebalista Ana-Maria Iordache – elevă în clasa a XI-a, a impresionat juriul cu un proiect inovator care promovează noi metode de prevenire a deficitului de iod din organismul animal”, a transmis directorul Colegiului Național Decebal, Marin Florin Ilieș, pe pagina sa de Facebook.

Un proiect inovator despre iod și alimentație

Cercetarea Anei-Maria Iordache propune o abordare neobișnuită: utilizarea ardeiului iute pentru a sprijini aportul de iod, în completarea metodelor clasice precum sarea iodată.

Eleva a realizat experimente în care plantele au fost cultivate într-un mediu îmbogățit cu iod, obținând rezultate semnificative.

„La nivel mondial avem o deficiență foarte mare de iod, peste 2,2 miliarde de oameni fiind afectați de acest aspect. (…) Am observat că sarea iodată nu și-a îndeplinit scopul. Chiar dacă aceasta este prezentă în 85% din gospodării, totuși nu a rezolvat problema. Și atunci mi-am gândit că putem folosi o metodă care să nu înlocuiască, neapărat, sarea, ci să vină în ajutorul ei, ca o metodă în completarea acestei substanțe”, a declarat Ana-Maria Iordache, anterior.

Rezultate spectaculoase

Măsurătorile realizate în cadrul proiectului au arătat o creștere semnificativă a concentrației de iod în plantele tratate, ajungând până la 850% față de plantele martor.

Aceste rezultate au fost considerate relevante pentru continuarea cercetărilor în domeniul nutriției și agriculturii funcționale.

Eleva își propune să continue studiul prin extinderea experimentelor și pe alte culturi, precum roșiile, dar și prin utilizarea iodului organic.

De asemenea, cercetarea ar putea include aplicarea iodului atât în sol, cât și pe frunzele plantelor, pentru a analiza impactul asupra absorbției și acumulării în produse alimentare.

Recent, trei elevi din Galați au obținut o performanță remarcabilă la competiția internațională de știință și inginerie IMSEF 2026 (International Science and Engineering Fair), desfășurată în perioada 1-6 iunie în Çeşme, provincia Izmir, Turcia.

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