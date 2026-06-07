Echipa Centrului Județean de Excelență Galați a cucerit Premiul I și Medalia de Aur, impresionând juriul internațional prin complexitatea și aplicabilitatea proiectului prezentat.

Echipa a fost formată din elevii din Galați: Pătrașc Matteo (Colegiul Național „Costache Negri”), Iconomescu Alexia și Condrici Mihai (Colegiul Național „Vasile Alecsandri”), pregătiți de profesorul Valeriu Apostol.

Aceștia au concurat alături de sute de participanți din numeroase țări, într-una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate tinerilor cercetători din domeniile STEM.

Proiectul prezentat de echipa gălățeană, intitulat „Modular Orthotic Versatile Exoskeleton”, propune o soluție inovatoare destinată persoanelor cu dificultăți locomotorii. Sistemul este un exoschelet modular, conceput pentru a oferi sprijin în procesul de recuperare și pentru a îmbunătăți mobilitatea utilizatorilor.

Prin abordarea practică și potențialul său social, proiectul a atras atenția juriului internațional și a specialiștilor prezenți la eveniment.

Succesul nu a venit întâmplător, ci este rezultatul a sute de ore de muncă, cercetare și testare. Elevii au demonstrat competențe tehnice avansate, dar și abilități de comunicare în limba engleză și lucru în echipă, prezentând proiectul în fața experților internaționali.

„În spatele acestei performanțe se află sute de ore de muncă, documentare, proiectare, testare și perfecționare.”

Reprezentanții Centrului Județean de Excelență Galați au subliniat importanța sprijinului acordat elevilor pentru participarea la competiții internaționale, având în vedere că „presupune nu doar pregătire științifică, ci și resurse logistice și financiare importante”.

„Fără sprijinul oamenilor care cred în educație și în potențialul tinerilor, multe dintre aceste performanțe ar rămâne doar vise.”, a scris Centrul Județean de Excelență Galați, pe pagina sa de Facebook.

„Pentru Galați, această medalie de aur reprezintă mai mult decât o victorie într-un concurs. Este dovada că investiția în educație, cercetare și dezvoltarea talentelor poate genera rezultate extraordinare. Este dovada că școala românească poate produce performanță la cel mai înalt nivel și că tinerii noștri pot concura la cel mai înalt nivel. Felicitări copiilor și domnului profesor care le-a fost alături pas cu pas.”

În urma acestui rezultat, echipa din Galați s-a calificat la London International Youth Science Forum, unde va reprezenta România cu același proiect inovator.

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