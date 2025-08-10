Alexia a terminat clasa a XII-a cu nota 10, iar rezultatele școlare au ajutat-o să fie admisă la o instituție de top.

Pe lângă succesele școlare, Alexia este și o mare iubitoare a sportului. Ea a fost una dintre cele mai bune jucătoare din echipa de baschet feminin a clubului sportiv municipal.

Alexia-Ioana Apostolache este fiica cea mare a consilierului local și profesorului universitar Mihai Cristian Apostolache, Anunțul admiterii tinerei la Politehnica din Lausanne a fost făcut de tatăl său. Mama Alexiei, Mihaela Apostolache, este tot cadru universitar la UPG Ploiești.

„Acest succes nu este doar al ei, ci o dovadă că dedicarea, munca și o educație completă pot deschide orice ușă în lume. Îți mulțumim, Alexia, pentru că ne-ai arătat tuturor că visele devin realitate atunci când muncești cu pasiune pentru ele!” au transmis părinții.

