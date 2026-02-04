Adolescenta, elevă în clasa a opta, a venit la ore înarmată cu substanțe inflamabile și un ciocan, reușind să rănească mai multe persoane înainte de a fi oprită.

Atac premeditat cu foc și violență fizică

Informațiile privind desfășurarea exactă a atacului sunt încă fragmentate, dar conturează un tablou terifiant. Potrivit canalului de Telegram „Baza”, cunoscut pentru legăturile sale cu serviciile de securitate ruse, eleva ar fi adus benzină în incinta școlii.

Într-un gest de cruzime, aceasta ar fi stropit un coleg cu combustibil și i-ar fi dat foc, atacându-i ulterior pe ceilalți elevi cu un ciocan.

O altă versiune, relatată de o elevă pentru publicația locală NGS24, sugerează că agresoarea ar fi aruncat un cocktail Molotov în sala de clasă.

Ministerul Afacerilor Interne din Ținutul Krasnoiarsk a confirmat incidentul, precizând într-un raport preliminar că adolescenta „a aruncat o cârpă aprinsă într-o sală de clasă și apoi a lovit mai mulți elevi cu un ciocan”.

Inițial, surse locale menționaseră un incendiu provocat la capacul unei toalete și la jaluzelele dintr-o clasă.

Bilanțul victimelor: Un elev în stare critică

Consecințele atacului sunt grave. Potrivit „Baza”, cinci copii au fost răniți:

Stare critică: Elevul stropit cu benzină și incendiat a suferit arsuri severe pe o suprafață mare a corpului (spate, brațe, gât și cap).

Elevul stropit cu benzină și incendiat a suferit arsuri severe pe o suprafață mare a corpului (spate, brațe, gât și cap). Alte victime: Doi copii, inclusiv agresoarea, au suferit arsuri, iar alți doi au fost spitalizați cu traumatisme cranio-cerebrale în urma loviturilor de ciocan.

Agenția de presă TASS, citând o sursă proprie, a raportat că printre răniți se numără cinci elevi și un profesor.

Incendiul declanșat în școală a fost stins de personalul unității de învățământ înainte de sosirea pompierilor, însă șocul provocat de violența agresiunii rămâne uriaș.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte și motivația din spatele acestui gest extrem.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE