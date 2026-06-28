Informația a fost transmisă oficial de agenția națională de presă saudită SPA, care citează o sursă din cadrul Ministerului Energiei de la Riad, conform AFP. Potrivit primelor date, accidentul a avut loc la ora locală 6:00 (oră identică cu cea a României), iar toate cele 14 victime sunt cetățeni saudiți.

Anchetă în plină criză geopolitică între SUA și Iran

Autoritățile de la Riad au deschis imediat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte care au dus la prăbușirea aeronavei. Deși accidentele de acest tip sunt extrem de rare în istoria Saudi Aramco, momentul producerii sale ridică semne de întrebare.

Prăbușirea vine pe fondul unor tensiuni militare acute: Statele Unite și Iranul sunt angajate (din nou) în atacuri reciproce chiar în zona Golfului Persic începând de joia aceasta. Cu toate acestea, oficialii saudiți au evitat să facă vreo legătură cu un posibil act ostil sau sabotaj.

Gigantul petrolier operează una dintre cele mai mari flote din Orientul Mijlociu, având peste 60 de aeronave și elicoptere care deservesc zilnic peste 300 de heliporturi active în întregul regat.

Ras Tanura, un pilon energetic lovit anterior de dronele iraniene

Locul prăbușirii, peninsula Ras Tanura, adăpostește una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Orientul Mijlociu, având o capacitate uriașă de procesare de 550.000 de barili pe zi. În prezent, Arabia Saudită, primul exportator mondial de țiței, încearcă să își maximizeze producția (aflată la puțin peste 10 milioane de barili pe zi) pentru a acoperi pierderile suferite pe durata recentului război regional.

În luna aprilie, Ministerul saudit al Energiei a raportat „atacuri multiple” cu drone și rachete lansate de Iran împotriva unor situri strategice din Jubail, Yanbu, Riad și Ras Tanura.

Aceste lovituri au forțat opriri parțiale ale producției și au afectat direct pentru o perioadă exporturile de produse rafinate pe piețele globale.