Mini-elicopterul Ingenuity al NASA scrie istorie după efectuarea primului zbor pe Marte

„Ingenuity a efectuat primul său zbor. Acesta este primul zbor controlat pe o altă planetă”, au scris reprezentanții agenției spațiale pe contul oficial de Twitter.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: ? pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

Zbor de 40 de secunde

Micul elicopter a zburat pentru aproximativ 40 de secunde, s-a ridicat, a planat, a realizat o fotografie și a revenit pe suprafața Planetei Roșii. Aparatul ar putea zbura de încă patru ori în următoarele săptămâni.

Ive driven about halfway to my overlook point, where Ill watch the #MarsHelicopters flight test from a distance of about 200 feet (~60 meters).



Ill have zoom cameras focused on the flight. Meanwhile, you can see Ingenuity centered in these views from my navigation cameras. pic.twitter.com/fmmgJRLIVg — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 9, 2021

Acest zbor a fost amânat de mai multe ori din cauza unor probleme cu rotoarele, care nu intrau în modul de zbor în anumite circumstanțe.

La Ingenuity se lucrează de acum șase ani și costurile au fost de 85 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă 3% din costul total al misiunii Perseverance: 2,7 miliarde de dolari.

Ingenuity, care cântăreşte 1,8 kilograme şi este de dimensiunile unei mingi de fotbal, are instalate camere şi microfon încorporat pentru a înregistra zborul.

Transportat de racheta Atlas, roverul Perseverance, aparţinând NASA, a ajuns pe planeta Marte, joi, 18 februarie, la ora 22.56, ora României.

Roverul a amartizat după o călătorie de aproximativ 480 de milioane de kilometri. Misiunea americană, pornită pe 30 iulie 2020, explorează posibilitățile de existență a vieții pe Planeta Roșie.

Micul elicopter a călătorit în interiorul roverului alături de aparate științifice de înaltă performanță care vor face experimente extrem de sofisticate.

Foto: EPA

