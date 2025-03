Pentru Tony Kanalos, 27 de ani, din Satu Mare, timpul are o cu totul altă dimensiune. Cu fiecare zi care trece, întregul sistem al său muscular este „topit” sub atacul sclerozei laterale amiotrofice, iar riscul sufocării poate deveni, la un moment dat, iminent. Boala care de mai bine de un an îi macină trupul ar putea fi învinsă doar cu ajutorul unui transplant cu celule stem, spun specialiștii, procedură de care însă tânărul, fost fotbalist la echipe din România și Ungaria, este foarte departe. Pentru a ajunge în SUA, unde poate primi tratamentul salvator, Tony are nevoie urgent de 60.000 de euro.

Tony a fost diagnosticat acum un an și ceva cu scleroză laterală amiotrofică

Un tânăr robust, obișnuit cu efortul, cu contactele dure din timpul meciurilor de fotbal, este acum o umbră a fotbalistului profesionist care a evoluat la mai multe echipe din România și Ungaria, dar și la naționala de tineret sub 17 ani, unde a fost coechipier cu fotbaliști care activează în Europa: Ianis Hagi, Florinel Coman, Alex Pașcanu, Carlo Casap, Adrian Petre sau Andrei Rațiu. Boala cu care a fost diagnosticat acum ceva mai bine de un an – scleroză laterală amiotrofică – i-a atacat întregul sistem muscular și i-a afectat mersul, vorbirea și mișcările, în general. De fapt, așa cum chiar Tony o spune, întregul organism de la gât în jos are de suferit.

Boala îi atacă întregul sistem muscular

Povestea lui Tony – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – a început în luna noiembrie a anului 2023, când două degete de la mâna stângă i s-au încleștat ca din senin. Controalele medicale efectuate la acea vreme nu i-au convins pe medicii sătmăreni că ar putea fi vorba de ceva grav și, drept urmare, sportivul a primit doar recomandarea să se trateze cu calmante. Abia când arătătorul și degetul mic ale mâinii stângi au paralizat, un neurolog a recomandat controale amănunțite (CT, RMN, EMG), care au scos la iveală un adevăr cutremurător. Tony suferea de scleroză laterală amiotrofică (n.r. – o boală care omoară neuronii motori și afectează întregul sistem muscular).

Prețul tratamentului, 60.000 de euro

Toate eforturile pe care fostul fotbalist le-a făcut pentru a se scutura de haina suferinței nu au dus la nici un rezultat. În anul care avea să se scurgă, organismul i-a fost din ce în ce mai afectat. Boala a „mușcat” nemilos din trupul său până când au apărut episoade în care, din cauza neputinței de a se mai ține pe picioare, Tony a căzut și și-a spart capul. Acum, Tony – pensionat medical – este dependent de ajutor, motiv pentru care soția lui, Patricia (27 de ani), care a fost nevoită să-și abandoneze serviciul, nu se dezlipește de el nici o clipă. Nici când este vorba de o mică plimbare, nici când merg la terapie, la kineto (n.r. – singurul tratament pe care fostul fotbalist și-l poate permite din cauza lipsei banilor), nici când trebuie să facă baie sau să se bărbierească.

„Dacă boala îmi va afecta plămânii, riscul să mor sufocat va fi uriaș!”

Pentru a putea evada din acest coșmar în care este captiv de mai bine de un an, Tony ar trebui să ajungă în SUA, unde să facă un transplant cu celule stem. Însă, pentru a putea urma recomandarea neurologilor, sportivul are nevoie ca de aer de 60.000 de euro, sumă care include două ședințe ce trebuie efectuate la intervale bine stabilite.

„Pentru noi, care trăim trei persoane – eu, soția și băiețelul nostru de șase ani – doar din pensii de handicap, de boală și de însoțitor al căror total nu depășește 3.000 de lei, cei 60.000 de euro necesari transplantului cu celule stem sunt o avere. Nici nu pot să visez la banii aceștia dacă nu sunt susținut financiar. De aceea, îi rog pe toți oamenii cu suflet să mă ajute să strâng acei bani să ajung în SUA pentru acea procedură.

Îi implor să îmi fie alături, pentru că doar așa am o șansă să trăiesc! Fără acel tratament nu știu dacă voi avea vreo șansă… Dacă boala îmi va afecta plămânii, riscul să mor sufocat va fi uriaș! Sper din toată inima ca lumea fotbalului din care fac și eu parte să-și aducă aminte de mine și să nu mă abandoneze”, este apelul disperat pe care Tony Kanalos, tatăl unui băiețel de 6 ani, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Cei care doresc să îl ajute pe Tony o pot face donând în următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

