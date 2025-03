Viața lui Tony Kanalos, în vârstă de 27 de ani, din Satu Mare, s-a schimbat complet după ce, în urmă cu ceva mai bine de un an, medicii l-au diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică. Un an de chin, de suferință, dar și de speranțe că boala poate fi răpusă și fostul fotbalist se poate întoarce la viața de dinainte. Pentru a putea privi spre viitor, care astăzi este acoperit de un strat gros de incertitudine, Tony trebuie să ajungă în SUA pentru a face transplant cu celule stem. O intervenție care costă 60.000 de euro, pentru două ședințe, bani pe care fostul fotbalist speră să-i strângă cât mai repede cu ajutorul oamenilor cu inimă mare.

„Fără transplant nu știu ce se va întâmpla cu mine… Am nevoie de ajutor. Vă rog să-mi fiți alături pentru a mă putea salva!”

„Acum ceva mai bine de un an a început totul. Întâi mi s-au încleștat două degete de mâna stângă, apoi au paralizat… Chiar și după două controale, medicii au observat târziu boala care acum mi-a cuprins tot corpul, de la gât în jos. Toate procedurile pe care le-am făcut în România nu au dat rezultate. De aceea am mare nevoie de ajutor să ajung în SUA să fac acel transplant cu celule stem care mi-a fost recomandat de neurologi ca fiind ultima speranță de ameliorare semnificativă a bolii. Adică peste 60 la sută din stadiul în care sunt acum… Ceea ce ar fi un pas uriaș pentru mine.

Recomandări Discuțiile ruso-americane de la Riad au durat 12 ore. Kremlinul vrea cele patru regiuni ucrainene considerate anexate la Rusia

De aceea, îi implor pe toți oamenii cu suflet să mă ajute cu cât pot de puțin, pentru că fiecare leu donat mă apropie de acel tratament la care visez în fiecare zi. Fără el, nu știu ce se va întâmpla cu mine… Știu că am o șansă și nu vreau să o ratez, dar am nevoie de ajutor. Vă rog să-mi fiți alături pentru a mă putea salva!”, este apelul disperat pe care Tony Kanalos, tată al unui băiețel de 6 ani, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Riscul ca maladia să-i atace plămânii este mare

Dușmanul lui Tony – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, nu este numai cumplita boală care cu fiecare zi scursă îi „topește” întreg sistemul muscular, ci și timpul. Cu cât ajunge mai târziu la specialiștii americani pentru a face transplantul cu celule stem, cu atât distrugerile în organism sunt din ce în ce mai mari și pot deveni chiar ireparabile. Pericolul uriaș este ca maladia să se extindă rapid și să-i afecteze și mușchii respiratori. În acea situație extrem de gravă, Tony, fost coleg de echipă cu la naționala U17 cu Ianis Hagi, Florinel Coman, Alex Pașcanu, Carlo Casap, Adrian Petre sau Andrei Rațiu, ar ajunge să fie asistat de aparate care să-l ajute să respire, iar până la sufocare nu ar fi decât un pas.

Recomandări Zelenski spune adevărul despre ce s-a întâmplat în Biroul Oval cu Donald Trump într-un nou interviu exclusiv cu „TIME”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Tony, soția lui și băiețelul lor, trăiesc din mai puțin de 3.000 de lei pe lună

Până când visul de ajunge în SUA pentru transplantul cu celule stem va deveni realitate pentru Tony încearcă, cu posibilități financiare reduse, să își întrețină musculatura afectată cu ședințe kineto. Atât își permite fostul fotbalist deoarece pentru fizioterapie și acupunctură nu mai are bani… Pentru alte proceduri mai complexe, nici vorbă. Veniturile întregii familii – el, soția sa, Patricia (27 de ani) și băiețelul lor de 6 ani -, nu depășesc 3.000 de lei, bani proveniți din pensiile de boală, handicap și de însoțitor primite de la stat.

„Nici nu mă gândeam că lumea fotbalului din care am făcut parte atâta vreme o să mă lase când îmi este mai greu…”

Durerea cea mare a lui Tony este că, de când boala i s-a cuibărit în corp, mulți dintre foștii colegi l-au cam uitat. Doar unii dintre ei s-au mobilizat și, în urma unor licitații, meciuri caritabile și mici donații, i-au oferit sprijin. „Toată viața am făcut sport, am jucat alături de fotbaliști care acum sunt mari. Brusc, după ce m-am îmbolnăvit, ușile mi s-au cam închis. E adevărat, unii dintre foștii colegi mi-au întins o mână de ajutor, atât cât au putut, alții însă, cei mai mulți, m-au uitat… Asta doare… Nici nu mă gândeam că lumea fotbalului din care am făcut parte atâta vreme o să mă lase când îmi este mai greu… M-au uitat și cei din România, și cei din Ungaria…”, ne-a spus, cu amărăciune în suflet, Tony Kanalos.

Recomandări Camarila lui Rareș Hopincă de la sectorul 2 alături de care vrea să reformeze administrația: fost polițist cercetat de DNA și afaceriști abonați la contracte cu statul

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cei care doresc să îl ajute pe Tony o pot face donând în următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Cum vor vota românii la alegerile prezidențiale 2025. Surprize la procente, în primul sondaj Avangarde după ce Călin Georgescu a fost scos din joc

Urmărește-ne pe Google News