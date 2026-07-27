Elon Musk: „Banii nu vor conta în 2036”

Elon Musk susține că „banii nu vor mai conta în 2036”, din cauză că tehnologia va transforma economia mondială.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat redactorului-șef al publicației The Economist, Zanny Minton Beddoes.

Elon Musk și-a argumentat viziunea pornind de la ideea că valoarea banilor este dată de accesul la bunuri și servicii.

„Vrei bani pentru bunuri și servicii… Dacă roboții și inteligența artificială oferă mai multe bunuri și servicii decât ar putea consuma orice om, la ce ai nevoie de bani?”, a spus Elon Musk.

Potrivit miliardarului, dacă inteligența artificială va ajunge să producă aproape tot ceea ce oamenii au nevoie, rolul banilor în economie se va diminua considerabil.

Guvernele ar putea trimite bani direct cetățenilor

În timpul interviului, Zanny Minton Beddoes a ridicat problema modului în care societatea ar putea face tranziția către o economie dominată de inteligența artificială.

Jurnalista a întrebat dacă vor fi necesare măsuri precum redistribuirea masivă a averii, taxe mai mari pe capital sau chiar introducerea unui venit universal de bază pentru persoanele care își vor pierde locurile de muncă din cauza automatizării.

Musk a răspuns că o soluție ar putea fi sprijinul financiar direct acordat populației.

„Cred că Trezoreria ar trebui pur și simplu să elibereze cecuri oamenilor.”, a spus Elon Musk.

„Deflația va fi problema, nu inflația”

Întrebat dacă emiterea unor cantități mari de bani nu ar alimenta inflația, Musk a susținut că regulile economiei actuale s-ar putea schimba complet într-o lume dominată de inteligența artificială.

„Inflația este pur și simplu raportul dintre bani și bunuri și servicii. Dacă producția de bunuri și servicii crește dramatic… poți crea bani în baza de date.”

Miliardarul a adăugat apoi: „Voi face o predicție, și anume că deflația va fi problema, nu inflația.”

Tranziția spre o economie bazată pe AI ridică semne de întrebare

Deși a recunoscut logica economică prezentată de Musk, Zanny Minton Beddoes s-a declarat sceptică în privința modului în care lumea va ajunge la un asemenea model economic.

Ea a avertizat că pierderea locurilor de muncă și creșterea inegalităților ar putea genera tensiuni politice, inclusiv cereri pentru naționalizări, majorări de taxe și alte măsuri economice radicale.

Fondatorul xAI a recunoscut că și el privește cu sentimente contradictorii evoluția inteligenței artificiale.

„Sincer, dacă m-ai întreba în orice zi – chiar și în cursul aceleiași zile – aș spune că am trecut de la entuziasm la teroare în ceea ce privește IA.”, a mai spus Elon Musk.

În opinia sa, dezvoltarea inteligenței artificiale nu mai poate fi oprită, iar eforturile ar trebui concentrate pe utilizarea ei în condiții de siguranță.

Elon Musk estimează că, în aproximativ cinci ani, inteligența artificială ar putea deveni mai inteligentă decât întreaga populație a planetei la un loc.

Potrivit acestuia, provocarea nu mai este dacă această tehnologie va continua să evolueze, ci cum poate fi controlată astfel încât beneficiile să depășească riscurile pentru societate.

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