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Elon Musk, cel mai bogat om din lume, l-a lăudat pe Xi Jinping, numindu-l un „lider extraordinar” în timpul unui interviu acordat miercuri televiziunii de stat din China, CCTV, transmite Reuters.
„Sub mandatul său, China a prosperat enorm”, a spus Musk, precizând că se referă la „progresele” observate în noile clădiri și infrastructuri construite în gigantul asiatic.
„De asemenea, este evident că, doar plimbându-vă pe străzi, prosperitatea sporită a cetățeanului chinez de rând se vede”, a adăugat el.
Elon Musk a făcut aceste declarații înainte de a participa la un banchet pregătit de Casa Albă cu ocazia vizitei lui Xi Jinping. Banchetul este programat pentru joi seară, după un summit între Donald Trump și Xi Jinping, al doilea din acest an.
Cel mai bogat om din lume a comentat, totodată, centrul de producție al Tesla din Shanghai. Potrivit acestuia, echipa este „incredibil de talentată, muncitoare și de încredere”, în timp ce fabrica este „o bijuterie”.