Elon Musk: Primul e-mail „a fost un test”

Deși administrația Trump a declarat că angajații federali nu sunt obligați să răspundă la solicitarea lui Musk, acesta insistă că vor exista consecințe pentru cei care nu respectă cererea.

„Solicitarea prin e-mail a fost absolut banală, deoarece standardul pentru a trece testul a fost să scrii câteva cuvinte și să apeși pe send!”, a scris Elon Musk pe X.

„Cu toate acestea, atât de mulți au picat chiar și acest test banal, îndemnați în unele cazuri de managerii lor” , a continuat miliardarul.

The email request was utterly trivial, as the standard for passing the test was to type some words and press send!



Yet so many failed even that inane test, urged on in some cases by their managers.



Have you ever witnessed such INCOMPETENCE and CONTEMPT for how YOUR TAXES are… https://t.co/QjSmY4ezpg — Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2025

Miliardarul, numit de Donald Trump la conducerea noului Department of Government Efficiency (DOGE), responsabil cu reducerea birocrației guvernamentale, a subliniat că angajații care nu au răspuns vor avea o ultimă șansă.

„La discreția președintelui, li se va da o altă șansă. Dacă nu răspund a doua oară, vor fi concediați” , a avertizat Musk.

Subject to the discretion of the President, they will be given another chance.



Failure to respond a second time will result in termination. https://t.co/04xzgScXfj — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2025

Recomandări Desființarea hotărârii CCR prin care s-au anulat alegerile, pe masa Înaltei Curți. Ce spun judecătorii despre Călin Georgescu: „Urmărește denaturarea adevărului”

Elon Musk le-a cerut sâmbătă tuturor angajaților federali din SUA să raporteze ce au făcut în ultima săptămână, avertizând că lipsa unui răspuns va fi considerată demisie. Măsura, susținută de Donald Trump, a stârnit controverse, iar sindicatele amenință cu acțiuni legale.

Reacții mixte la ordinul lui Musk

În ciuda presiunii exercitate de Musk, Biroul de gestionare a personalului din SUA a emis o îndrumare clară, afirmând că angajații federali nu sunt obligați să răspundă și nu pot fi concediați pentru acest lucru.

În plus, autoritățile au avertizat lucrătorii să nu furnizeze informații confidențiale sau clasificate în răspunsurile lor.

Măsura impusă de Musk a generat rezistență în rândul agențiilor guvernamentale și a creat confuzie în interiorul administrației federale.

Departamentul de Sănătate și Servicii Umane, printre altele, și-a sfătuit angajații să ofere doar răspunsuri generale, fără a menționa detalii specifice despre proiectele la care lucrează.

„Asumaţi-vă că ceea ce scrieţi va fi citit de actori străini răuvoitori şi adaptaţi-vă răspunsul în consecinţă”, se arată într-un e-mail.

În cadrul General Services Administration, angajații au fost sfătuiți să răspundă la e-mail, chiar dacă acest lucru este voluntar.

Recomandări Militar ucrainean: „Armata noastră nu va fi de acord cu concesii teritoriale. Am pierdut prea mult pentru a renunța acum!”

În mod similar, chiar directorul interimar al OPM a trimis un e-mail personalului agenţiei în care se spunea că răspunsul este voluntar „dar puternic încurajat”.

Inițiativa DOGE a lui Musk nu doar că provoacă tensiuni în guvernul SUA, dar are și impact asupra economiei americane, afectând companiile care colaborează cu instituțiile federale. Oficialii administrației Trump nu au oferit încă un răspuns la cele mai recente declarații ale lui Musk.

Planul lui Musk de reducere a guvernului a început deja să producă efecte în economie, afectând companiile care colaborează cu administrația federală.

Inițiativa DOGE a determinat unele firme să reducă personalul și să amâne plăți către furnizori, creând incertitudine în rândul antreprenorilor.

Rămâne de văzut dacă Musk va putea implementa măsurile radicale pe care le propune sau dacă administrația federală și angajații vor rezista presiunilor.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Sloganul lui Crin Antonescu pentru prezidenţiale: „România, înainte sau România, înapoi”

Urmărește-ne pe Google News