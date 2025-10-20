Acest record a fost atins chiar în cadrul celei de-a 132-a lansări a rachetelor Falcon 9 în 2025, această lansare egalând recordul anual anterior cu peste două luni înainte de sfârșitul anului.

Dintre cei 10.000 de sateliți, doar aproximativ 8.608 sunt în prezent operaționali, conform calculelor experților.

Sateliții Starlink au o durată de viață de aproximativ cinci ani înainte de a fi „deorbitați” intenționat pentru a arde în atmosferă.

Primii sateliți Starlink

Primele prototipuri de sateliți Starlink au fost lansate în februarie 2018, înaintea ofertei de servicii comerciale din 2021.

SpaceX are aprobarea de a lansa 12.000 de sateliți, cu peste 30.000 planificați, pentru a oferi internet rapid și cu latență redusă în întreaga lume.

Concurență și îngrijorări

Alte companii, precum Project Kuiper al Amazon și inițiative din Europa și China, au propriile planuri de „megaconstelații” de sateliți.

Acest lucru ridică îngrijorări cu privire la amenințarea cauzată de supraaglomerarea orbitei terestre joase, după cum scrie The Verge.

SpaceX continuă să-și extindă rețeaua Starlink, contribuind semnificativ la numărul tot mai mare de sateliți de pe orbită.

Impactul pe termen lung al acestor constelații masive rămâne un subiect de dezbatere în comunitatea științifică și spațială.

