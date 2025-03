Musk a distribuit pe contul său de X un mesaj de la un susținător al lui Trump în care acesta îl numește pe Zelenski „dictator” și spune că președintele ucrainean nu dorește negocieri de pace deoarece îi este teamă că va pierde puterea și va trebui să fie tras la răspundere pentru „spălare de bani”.

Multimiliardarul sud-africano-canadiano-american a adăugat propriul său comentariu la acest mesaj: „Oricât de neplăcut ar fi, lui Zelenski ar trebui să i se ofere un fel de amnistie într-o țară neutră în schimbul restabilirii pașnice a democrației în Ucraina”.

True.



As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw