Elvețienii au terminat un proiect spectaculos de inginerie: au construit un baraj de 113 metri înălțime chiar în fața unuia vechi de aproape 100 de ani, după ce în structura originală a fost descoperită o fisură uriașă. Soluția a permis păstrarea hidrocentralei în funcțiune în timpul lucrărilor, scrie PiataAuto.md.

De ce nu a fost demolat barajul vechi de aproape 100 de ani

Vechiul baraj Spitallamm, de pe lacul Grimsel, a început să fie construit în 1925 și a fost terminat în 1932. Are 114 metri înălțime și a ținut în spate până la 90 de milioane de metri cubi de apă. La începutul anilor 2010, inginerii au observat însă că o parte a construcției începea să se desprindă de structura de rezistență, iar apa pătrundea într-o fisură verticală de mari dimensiuni.

Varianta clasică ar fi însemnat golirea lacului, oprirea hidrocentralei, demolarea barajului vechi și construirea unuia nou. Totul ar fi durat ani și ar fi blocat producția de energie. Elvețienii au ales însă altă soluție și au ridicat noul baraj chiar în aval, în fața celui vechi. Lucrările au început în 2019, iar partea principală a proiectului a fost terminată în 2025. Noul baraj are 113 metri înălțime și o creastă de 212 metri. Potrivit sursei citate, rezistența sa calculată este de două ori mai mare decât cea a vechii construcții și este proiectat pentru cel puțin 100 de ani de funcționare.

Șantierul se află într-o zonă montană unde vremea permite construcții doar aproximativ patru-cinci luni pe an, de regulă din mai până în septembrie sau octombrie. În această perioadă, lucrările au mers 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Macaralele au fost coordonate digital, iar spațiul de lucru era extrem de îngust, între versanții muntelui.

Ce au făcut cu barajul vechi

După finalizarea noii construcții, nivelul lacului a fost redus controlat pentru curățarea sedimentelor de pe fund. Apoi, în barajul vechi au fost făcute mai multe deschideri, asemănătoare unor „ferestre”. Când lacul a fost umplut din nou, apa a pătruns și în spațiul dintre cele două baraje. Astfel, vechea construcție nu mai suportă presiunea principală a lacului.

Au construit un baraj uriaș chiar în fața celui vechi. Soluția prin care elvețienii nu au oprit hidrocentrala. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Noul baraj preia acum forța apei, iar cel vechi rămâne practic o structură inundată, cu un rol mult mai mic.

Sistemul poate livra aproape 400 MW

Lacul Grimsel este parte și dintr-un sistem de stocare a energiei prin pompare. Centrala Grimsel 2 consumă 392 MW atunci când pompează apa și poate livra 388 MW în rețea atunci când apa este lăsată să coboare prin turbine. În zonă este pregătită și o nouă capacitate care ar urma să livreze încă 168 MW.