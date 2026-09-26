Fragment de dronă descoperit la Agigea, autoritățile investighează cazul

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Un fragment de dronă a fost găsit sâmbătă dimineață în localitatea Agigea, iar autoritățile au fost alertate pentru a verifica descoperirea, conform informațiilor transmise de martori. Specialiștii urmează să determine proveniența acestuia.
În ultimele luni, mai multe bucăți de drone au fost aduse de valuri pe litoralul românesc.
Deși majoritatea nu au reprezentat un pericol, un incident grav a avut loc la sfârșitul lunii august, când pe plaja din Olimp a fost descoperit un fragment cu încărcătură explozivă.
Plaja a fost evacuată, iar dispozitivul a fost detonat în siguranță, potrivit News.