Un kürtőskalács lung de 25 de metri va fi pregătit duminică, 27 septembrie, în centrul municipiului Sfântu Gheorghe, la Festivalul Deliciilor Dulci. Desertul uriaș va fi realizat de o echipă din Harghita care anul trecut a reușit să coacă unul de 21 de metri, potrivit publicației Arta Alba.

Kürtőskalács de 25 de metri, pregătit duminică

Atracția principală a ediției din acest an va fi desertul de 25 de metri pregătit de echipa Borbely Kürtőskalács din județul Harghita. Provocarea este cu atât mai mare cu cât întregul preparat trebuie copt uniform. Aceeași echipă a realizat la ediția precedentă un kürtőskalács de 21 de metri, ceea ce înseamnă că varianta pregătită anul acesta va fi cu patru metri mai lungă. În anul 2023, un desert de 20 de metri a stabilit un record față de 2022, când cozonacul secuiesc a măsurat „doar” 15 metri.

Spectacolul gastronomic este programat duminică. Tot atunci va fi pregătit și un langoș cu diametrul de un metru, o altă demonstrație culinară pregătită pentru vizitatorii festivalului.

17 echipe se luptă pentru titlul „Kürtőskalács-ul Anului”

Festivalul găzduiește și concursul pentru desemnarea „Kürtőskalács-ului Anului în Ținutul Secuiesc”. În competiție s-au înscris 17 echipe, cu cinci mai multe decât la ediția precedentă. Participanții concurează în două categorii.

Prima este rezervată kürtőskalács-ului tradițional, pregătit după rețeta clasică, copt pe cilindru și acoperit cu zahăr caramelizat. A doua categorie permite reinterpretarea desertului și folosirea unor combinații mai puțin obișnuite. La edițiile precedente au apărut inclusiv variante cu kaizer, șuncă, măsline, usturoi, cașcaval, chimen sau leurdă.

Printre cele mai neobișnuite preparate prezentate în anii trecuți s-a numărat și un „kürtös de aur”. Desertul a fost acoperit cu foiță comestibilă de aur și apoi scos la licitație. A fost vândut pentru 1.000 de lei, iar banii au fost donați în scop caritabil.

Concerte cu A.S.I.A. și Honeybeast și activități pentru copii

Festivalul nu este dedicat doar mâncării. Programul include concerte, spectacole folclorice, expoziții și ateliere meșteșugărești pentru copii, dar și activități de echitație și tiroliană. Pe scenă sunt anunțate concerte susținute de A.S.I.A., Honeybeast și Nagy Bogi, alături de alți invitați. Un alt eveniment este „Marele mic dejun”, la care participanții primesc kürtőskalács, lapte cu cacao și pâine cu miere. La ediția de anul trecut au participat 294 de persoane.