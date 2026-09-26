Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, are un parcurs profesional cel puțin interesant. Născută în San Francisco, ea este fiica lui Mercedes Marie Gerena, originară din Puerto Rico, și a lui Anthony Guilfoyle, un imigrant irlandez și figură importantă în politica locală. Tatăl său, cunoscut drept „Nașul”, a fost un consilier influent al ginerelui său, politicianul Gavin Newsom.

În copilărie, Kimberly a dat dovadă de determinare, reușind să intre în echipa de fotbal a școlii, în ciuda inițialului refuz al antrenorului de a accepta fete. „Cred că exact aceste principii au încercat părinții mei să mi le insufle: fiecare ar trebui să aibă o șansă egală să-și demonstreze abilitățile. Ce faci cu acea șansă depinde de tine”, a declarat ea pentru SFGATE în 2001, potrivit Britannica.

Guilfoyle și-a început cariera ca procuror

După ce a studiat la Universitatea din California, a obținut o diplomă în Drept la Universitatea din San Francisco, Guilfoyle și-a început cariera ca procuror adjunct în biroul procurorului districtual din San Francisco.

Ulterior, a lucrat în Los Angeles înainte de a reveni în San Francisco, în 2000. Revenirea sa nu a fost lipsită de controverse. Într-un interviu pentru SFGATE din 2003, Guilfoyle a povestit cum Kamala Harris, pe atunci procuror adjunct, i-ar fi spus că nu există fonduri pentru angajarea sa, subliniind: „Femeile talentate ar trebui să sprijine alte femei talentate”. Harris a negat aceste acuzații, afirmând că intenția sa a fost de a o ajuta.

În pofida acestui episod, Guilfoyle a obținut un post în biroul procurorului, unde a câștigat notorietate după ce a obținut condamnarea unui cuplu al cărui câine de aproape 60 de kilograme a atacat mortal o femeie de 33 de ani. Succesul său a fost amplu mediatizat, iar cariera sa a luat amploare.

Căsătorii și viața personală

În 2001, Guilfoyle s-a căsătorit cu Gavin Newsom, pe atunci membru al Consiliului Suprem din San Francisco, devenind prima-doamnă a orașului în 2003, după ce Newsom a fost ales primar.

Cei doi s-au separat în 2005, iar în 2006, ea s-a recăsătorit cu omul de afaceri Eric Villency, cu care are un fiu, Ronan. Acest mariaj s-a încheiat în 2009.

Cariera în televiziune și în politică

În 2004, Kimberly s-a mutat la New York pentru a-și construi o carieră în televiziune. A fost gazda emisiunii „Both Sides” pe Court TV și a oferit comentarii juridice pentru emisiuni naționale precum „Good Morning America”.

În 2006, a devenit gazda emisiunii „The Lineup” pe Fox News, iar ulterior a co-prezentat show-urile „The Five” și „Outnumbered”.

În 2018, a părăsit Fox News după ce a fost acuzată de hărțuire sexuală, acuzații pe care le-a negat.

În 2018, Guilfoyle a început o relație cu Donald Trump jr, fiul președintelui Donald Trump, iar cei doi s-au logodit în 2020.

În această perioadă, ea a devenit o susținătoare ferventă a campaniilor prezidențiale ale lui Donald Trump, susținând discursuri pasionale la Convențiile Naționale Republicane din 2020 și 2024. După o apariție deosebit de energică în 2020, Trump ar fi comparat-o cu Eva Perón, soția legendarului președinte argentinian Juan Perón.

Nominalizarea ca ambasador

În decembrie 2024, relația dintre Guilfoyle și Donald Trump jr s-a încheiat, acesta fiind surprins în compania unei alte femei, Bettina Anderson, cu care s-a logodit ulterior în decembrie 2025.

Cu toate acestea, cariera lui Guilfoyle a continuat să avanseze. În ianuarie 2025, președintele ales Donald Trump a anunțat pe Truth Social nominalizarea lui Guilfoyle ca ambasadoare a SUA în Grecia, lăudându-i „experiența extinsă și leadershipul în domeniile juridic, media și politic”.

Nominalizarea a fost aprobată de Senatul american în septembrie 2025, marcând un nou capitol în cariera sa. Conform Britannica, această funcție subliniază traseul său complex și diversificat în politică, drept și media.