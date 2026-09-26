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Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, are un parcurs profesional cel puțin interesant. Născută în San Francisco, ea este fiica lui Mercedes Marie Gerena, originară din Puerto Rico, și a lui Anthony Guilfoyle, un imigrant irlandez și figură importantă în politica locală. Tatăl său, cunoscut drept „Nașul”, a fost un consilier influent al ginerelui său, politicianul Gavin Newsom.
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În copilărie, Kimberly a dat dovadă de determinare, reușind să intre în echipa de fotbal a școlii, în ciuda inițialului refuz al antrenorului de a accepta fete. „Cred că exact aceste principii au încercat părinții mei să mi le insufle: fiecare ar trebui să aibă o șansă egală să-și demonstreze abilitățile. Ce faci cu acea șansă depinde de tine”, a declarat ea pentru SFGATE în 2001, potrivit Britannica.
După ce a studiat la Universitatea din California, a obținut o diplomă în Drept la Universitatea din San Francisco, Guilfoyle și-a început cariera ca procuror adjunct în biroul procurorului districtual din San Francisco.
Ulterior, a lucrat în Los Angeles înainte de a reveni în San Francisco, în 2000. Revenirea sa nu a fost lipsită de controverse. Într-un interviu pentru SFGATE din 2003, Guilfoyle a povestit cum Kamala Harris, pe atunci procuror adjunct, i-ar fi spus că nu există fonduri pentru angajarea sa, subliniind: „Femeile talentate ar trebui să sprijine alte femei talentate”. Harris a negat aceste acuzații, afirmând că intenția sa a fost de a o ajuta.
În pofida acestui episod, Guilfoyle a obținut un post în biroul procurorului, unde a câștigat notorietate după ce a obținut condamnarea unui cuplu al cărui câine de aproape 60 de kilograme a atacat mortal o femeie de 33 de ani. Succesul său a fost amplu mediatizat, iar cariera sa a luat amploare.
În 2001, Guilfoyle s-a căsătorit cu Gavin Newsom, pe atunci membru al Consiliului Suprem din San Francisco, devenind prima-doamnă a orașului în 2003, după ce Newsom a fost ales primar.
Cei doi s-au separat în 2005, iar în 2006, ea s-a recăsătorit cu omul de afaceri Eric Villency, cu care are un fiu, Ronan. Acest mariaj s-a încheiat în 2009.
În 2004, Kimberly s-a mutat la New York pentru a-și construi o carieră în televiziune. A fost gazda emisiunii „Both Sides” pe Court TV și a oferit comentarii juridice pentru emisiuni naționale precum „Good Morning America”.
În 2006, a devenit gazda emisiunii „The Lineup” pe Fox News, iar ulterior a co-prezentat show-urile „The Five” și „Outnumbered”.
În 2018, a părăsit Fox News după ce a fost acuzată de hărțuire sexuală, acuzații pe care le-a negat.
În 2018, Guilfoyle a început o relație cu Donald Trump jr, fiul președintelui Donald Trump, iar cei doi s-au logodit în 2020.
În această perioadă, ea a devenit o susținătoare ferventă a campaniilor prezidențiale ale lui Donald Trump, susținând discursuri pasionale la Convențiile Naționale Republicane din 2020 și 2024. După o apariție deosebit de energică în 2020, Trump ar fi comparat-o cu Eva Perón, soția legendarului președinte argentinian Juan Perón.
În decembrie 2024, relația dintre Guilfoyle și Donald Trump jr s-a încheiat, acesta fiind surprins în compania unei alte femei, Bettina Anderson, cu care s-a logodit ulterior în decembrie 2025.
Cu toate acestea, cariera lui Guilfoyle a continuat să avanseze. În ianuarie 2025, președintele ales Donald Trump a anunțat pe Truth Social nominalizarea lui Guilfoyle ca ambasadoare a SUA în Grecia, lăudându-i „experiența extinsă și leadershipul în domeniile juridic, media și politic”.
Nominalizarea a fost aprobată de Senatul american în septembrie 2025, marcând un nou capitol în cariera sa. Conform Britannica, această funcție subliniază traseul său complex și diversificat în politică, drept și media.
Guilfoyle își continuă activitatea diplomatică, rămânând o figură influentă în cercurile politice americane și internaționale.
Basarab1948 26.09.2026, 14:50
Clar!Cu o excepție!Israel!Ca România...așa ingropata in datorii externe și cu„usr”-iștii la putere...