Un grădinar din Marea Britanie a obținut un record mondial cu un bulb de usturoi elefant care cântărește 1,75 kilograme și măsoară 19 centimetri în diametru. Graham Barratt cultivă această plantă de aproape un deceniu, iar exemplarul record a fost recoltat în iunie 2026, conform Guiness World Records.

Căpățâna de usturoi de 1,75 kilograme

Un grădinar din Gloucestershire, Marea Britanie, a reușit o performanță spectaculoasă în horticultură. Graham Barratt a cultivat un bulb de usturoi elefant care cântărește 1,75 kilograme și are un diametru de aproximativ 19 centimetri, stabilind un nou record mondial.

Exemplarul a fost evaluat pe 25 iunie, la Wargrave Nursery Plant Centre din Berkshire. Dimensiunea bulbului este impresionantă chiar și pentru usturoiul elefant, cunoscut pentru faptul că produce exemplare mult mai mari decât usturoiul obișnuit.

Bulbul cultivat de Graham Barratt a cântărit 1,75 kg și a măsurat aproximativ 19 centimetri în diametru. Mai exact, usturoiul care a obținut recordul mondial este de aproximativ 35 de ori mai greu decât un bulb de usturoi obișnuit, cumpărat de la magazin.

Usturoi gigant de 1,75 kg: Record mondial în Marea Britanie Sursa Foto: Guinness World of Records

Usturoiul obișnuit aparține speciei Allium sativum. În schimb, exemplarul lui Barratt este din specia Allium ampeloprasum, cunoscută drept usturoi elefant și înrudită cu prazul.

Chiar dacă această plantă produce în mod natural bulbi mai mari, exemplarul britanicului este de aproximativ patru-cinci ori mai mare decât unul obișnuit din aceeași categorie.

„Ar fi suficient pentru a da savoare a aproximativ 1.400 de porții de sos bolognese!”, spun cei de la Guiness World Records.

Graham Barratt cultivă usturoi elefant de aproape 10 ani

Grădinarul britanic se ocupă de cultivarea usturoiului elefant de aproape un deceniu. De-a lungul anilor, a selectat cei mai mari bulbi și a folosit exemplarele viguroase pentru următoarele culturi.

Pentru sezonul care a dus la record, Barratt a plantat 37 de căței de usturoi elefant în septembrie 2025. Plantele au primit tratamente diferite, însă exemplarul care avea să devină record mondial nu a beneficiat de un tratament special.

„În mod ironic, uriașului nu i s-a acordat nicio atenție specială, în afară de faptul că a fost plantat prin membrana anti-buruieni negre.”, a spus grădinarul britanic.

Folia neagră a contribuit la protejarea bulbului în timpul iernii și la menținerea înghețului departe de acesta.

Și-a dat seama că sub pământ se află ceva neobișnuit

La usturoi, dimensiunea bulbului nu poate fi evaluată cu certitudine până la recoltare. În cazul exemplarului său, Barratt a avut însă indicii că planta se dezvoltă neobișnuit de bine.

Tulpina ajunsese la o circumferință de aproximativ 20 de centimetri, ceea ce i-a alimentat suspiciunile că sub pământ se află un bulb impresionant.

„A fost foarte distractiv să o văd cum crește. Chiar dacă nu-mi puteam da seama cât de mare devenea, am știut că am ceva special când tulpina în sine măsura 20 cm [7,8 in] în circumferință...”

Recoltarea din iunie i-a confirmat bănuiala. Bulbul era într-adevăr unul uriaș, iar cântărirea oficială a stabilit greutatea la 1,75 kilograme.

Cârtițele, căprioarele și un iepure au amenințat cultura

Drumul până la record nu a fost lipsit de probleme. În ultimele etape de creștere, o familie de cârtițe și-a făcut apariția în apropierea rădăcinilor usturoiului elefant.

După plecarea acestora, grădina a fost vizitată de căprioare, care au început să consume frunzele plantelor. Ulterior, un iepure uriaș a început să intre în fiecare seară în țarc și să ronțăie plantele.

„Am fost puțin îngrijorat în ultimele etape de creștere când o familie de cârtițe s-a mutat sub rădăcini. După ce cârtițele au plecat, niște căprioare au venit în vizită dimineața devreme pentru a ronțăi frunzele luxuriante.”, a povestit britanicul.

În cele din urmă, bulbul gigant a supraviețuit atacurilor animalelor și a ajuns intact la recoltare.

Graham Barratt nu este la primul record mondial

Usturoiul gigant nu este singura performanță obținută de Barratt. Grădinarul britanic este cunoscut pentru cultivarea unor legume de dimensiuni neobișnuite și a stabilit mai multe recorduri horticole.

În 2025, printre performanțele sale s-au numărat o lufă (un gen de plantă din familia castravetelui, burete natural) de 2,82 kilograme și o păstaie de mazăre mangetout de 18 centimetri.

În aceeași zi în care usturoiul gigant a fost evaluat, Barratt a prezentat și o păstaie de mazăre din soiul „Train Driver”. Aceasta a cântărit 28 de grame și a măsurat 17,5 centimetri.

Deși nu a depășit recordul anterior de lungime, greutatea păstăii a fost de peste cinci ori mai mare decât cea a unei păstăi obișnuite. Performanța a dus la introducerea unei noi categorii pentru cea mai grea păstaie de mazăre.