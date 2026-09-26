Susține Susține

Concurenții „Vocea României” 2026 și-au ales antrenorii, în cea de-a patra ediție a show-ului. Irina l-a redus din nou la tăcere pe Tudor Chirilă

Livia Lixandru
Livia Lixandru
Jurnalist
Comentează
Tudor Chirilă la Vocea României 2026
Tudor Chirilă la Vocea României 2026. FOTO/ Pro TV
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

O nouă ediție Vocea României a făcut, aseară, să răsune muzica prin momente emoționante. Emisiunea Vocea României le-a oferit aseară telespectatorilor o nouă ediție plină de energie, emoție și momente unice! Concurenții care au urcat pe scenă au avut interpretări care i-au impresionat pe antrenori și au declanșat adevărate lupte de convingere.

De la primele momente până la ultimele decizii, scena a fost martora unor prestații care au ținut publicul cu sufletul la gură: „Pentru mine, muzica reprezintă și a reprezentat viața. E un stil de trăire, un fel de a respira, a vorbi, de a fi”.

În ediția de aseară, Theo și Horia și-au mărit echipa cu două voci: Daria Cucu și Armis Neagu, care a primit a doua șansă din partea celor doi antrenori. Samira Paraschivescu, Bogdan Savin și Darius Moisa continuă drumul la Vocea României alături de Irina Rimes, în timp ce Simina Colopelnic l-a ales pe Smiley, după ce a întors toate scaunele. Seara a adus două voci noi și în echipa lui Tudor Chirilă: Pantaleo Tritto, care i-a impresionat pe toți cei cinci antrenori, și Diana Rahmatova, pe care Tudor a reușit să o convingă... fără vorbe, după ce a primit MUTE de la Irina.

Concurenții „Vocea României” 2026 și-au ales antrenorii, în cea de-a patra edițieVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Pantaleo Tritto, tânărul de doar 19 ani, a reușit să facă spectacol pe scena de la Vocea României în ediția de vineri seara, 25 septembrie. Cu interpretarea piesei „I Put a Spell on You”, Leo a întors toate scaunele, iar antrenorii s-au întrecut în a-l convinge să vină în echipa lor.

Drumul lui Leo în televiziune nu începe la Vocea României. În 2025, a participat la X Factor România, unde a interpretat aceeași piesă aleasă ulterior pentru audiția pe nevăzute de la Vocea României, „I Put A Spell On You". Tot în 2025, Leo a ajuns la Românii au talent, unde a participat în formulă de duo, alături de prietenul său, Teo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Vocea României Tudor Chirila Theo Rose Smiley Irina Rimes Horia Brenciu
Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Unica.ro
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
Gsp.ro
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Gsp.ro
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Parteneri
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Libertateapentrufemei.ro
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Avantaje.ro
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
ALTE ȘTIRI
Fragment de dronă descoperit la Agigea, autoritățile investighează cazul Sursă foto Shutterstock
Știri România
12:04
Fragment de dronă descoperit la Agigea, autoritățile investighează cazul
Un polițist văzut de la spate lângă o mașină de poliție
Știri România
12:00
Român prins de polițiști cu buletinul altei persoane, prezentat pe telefon, în Germania. Avea interdicție de intrare în țară
Parteneri
WSJ: Ambasadoarea lui Trump ar fi spus că SUA sunt în spatele căderii Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”
Adevarul.ro
WSJ: Ambasadoarea lui Trump ar fi spus că SUA sunt în spatele căderii Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”
Marius Șumudică, analiză fără perdea a meciului Suedia - România 2-1. Cum l-a învins Potter, din punct de vedere tactic, pe Gică Hagi
Fanatik.ro
Marius Șumudică, analiză fără perdea a meciului Suedia - România 2-1. Cum l-a învins Potter, din punct de vedere tactic, pe Gică Hagi
Veniturile externe nedeclarate pot fi impozitate cu până la 70%. Contestația la ANAF are termen 45 de zile
Financiarul.ro
Veniturile externe nedeclarate pot fi impozitate cu până la 70%. Contestația la ANAF are termen 45 de zile
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Radu intrare în vila fetelor, la Insula Iubirii 2026
Stiri Mondene
12:32
„Insula Iubirii” 26 septembrie 2026. Ce se va întâmpla cu două dintre concurente. „Creezi șoc. Îmi stă inima”
Theo Rose și Pavel Bartoș
Stiri Mondene
11:29
Ce a spus Theo Rose despre Pavel Bartoș înainte de cea de-a patra ediție „Vocea României” 2026. „Am înțeles ceva ce poate de acasă nu se vede”
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Cât costă o noapte de cazare în Bucovina, în vacanţa de 1 Decembrie. Unii turişti vor avea parte de reduceri
Observatornews.ro
Cât costă o noapte de cazare în Bucovina, în vacanţa de 1 Decembrie. Unii turişti vor avea parte de reduceri
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Libertateapentrufemei.ro
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Parteneri
Gsp.ro
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
Gsp.ro
L-a refuzat pe Gigi Becali: „Să vin la FCSB să fac 9 victorii din 9 și tot să nu fie de ajuns? Eu am drumul meu”
Parteneri
Doi generali de top au murit striviți. NICIUN supraviețuitor din delegația militară de elită
Mediafax.ro
Doi generali de top au murit striviți. NICIUN supraviețuitor din delegația militară de elită
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…”
Wowbiz.ro
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată
Wowbiz.ro
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată
Nadia Comaneci si Nicu Ceausescu, idila despre care inca se mai vorbeste. Detaliul aparut acum
Redactia.ro
Nadia Comaneci si Nicu Ceausescu, idila despre care inca se mai vorbeste. Detaliul aparut acum
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
Kanald.ro
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
POLITIC
Ilie Bolojan, plen parlament, 5 mai 2026, moțiune de cenzura
Politică
12:40
Guvernul Bolojan ar fi fost demis cu ajutorul americanilor, spune ambasadoarea SUA în Grecia: „Putem face asta oricărei țări dorim”
Siegfried Mureșan, depunerea programului de guvernare in parlament 26 septembrie 2026
LiveText
Politică
11:00
Siegfried Mureșan a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare: „Vrem o Românie modernă”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ianis Hagi, fiu sau decar pentru selecționerul Gică Hagi? Şumudică, Edi Iordănescu și Lupu, analiză a căpitanului „tricolorilor” după meciul cu Suedia
Fanatik.ro
Ianis Hagi, fiu sau decar pentru selecționerul Gică Hagi? Şumudică, Edi Iordănescu și Lupu, analiză a căpitanului „tricolorilor” după meciul cu Suedia
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Ultimele știri
Analiză
Știri România
14:00
Zoli Toth, inițiatorul proiectului BeatAgora: „Educația prin muzică poate avea rezultate mult mai bune decât sistemul actual de învățământ în care cineva dictează și 30 de copii scriu după el”
Știri Locale
13:56
Fujikura dă afară 309 angajați din România, la exact un an după alte 230 de concedieri
Stiri Mondene
13:55
Concurenții „Vocea României” 2026 și-au ales antrenorii, în cea de-a patra ediție a show-ului. Irina l-a redus din nou la tăcere pe Tudor Chirilă
Tehnologie
13:37
Elvețienii au construit cu 132 de milioane de euro un baraj de 113 metri în fața altuia de aproape 100 de ani. Ce au făcut cu cel vechi
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
08:33
Un român a cumpărat cu 29.000 de euro un Audi de la o femeie, apoi a aflat că era căutat în Franța
Știri Externe
25 sept.
Descoperire arheologică macabră. Misterul celor 79 de bărbați înlănțuiți dintr-o groapă comună din Atena a fost descifrat de cercetători
Lifestyle
24 sept.
Luna plină din septembrie 2026: când o vezi și ce zodii sunt influențate
Lifestyle
25 sept.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2026. Lună Plină în Berbec
Femeie privind pe geamul apartamentului ei
Lifestyle
05:45
Singurătatea este noul lux. De ce a devenit la modă să fii singur
O pasăre Emu scăpată din țarc a doborât un bărbat cu o lovitură de cap. Sursă foto: Colaj foto: The Telegraph.
Lifestyle
25 sept.
O pasăre Emu care a evadat dintr-o fermă se bate cu un bărbat pe stradă
Greșeli la prepararea cafelei cum să obții un gust perfect acasă. Sursă foto: Hepta.
Lifestyle
25 sept.
Vrei o cafea mai bună acasă? Evită aceste 5 greșeli frecvente
horoscopul zilei de astăzi 14 septembrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
25 sept.
Horoscop 26 septembrie 2026. Vărsătorii se vor agita astăzi mai mult decât de obicei, deși intuiesc că nu are niciun rost
Prim plan mana unui medic pune o picatura de sange in eprubeta intr-un laborator Sursă: Profimedia Images
Sănătate și Fitness
25 sept.
Testul de sânge care poate descoperi atacurile de cord în doar 10 minute
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Casa și Fabrica de trăsuri Hermann Rieber
Reportaj
Știri România
11:00
Palatul în care încă tropăie fantomele Bucureștiului de altădată. Povestea casei lui Hermann Rieber
legume-fructe-institulul-de-cercetrae-buzau
Știri România
10:40
Kiwano, fructul african aclimatizat la Buzău. Rezistă până la jumătate de an și costă 10 lei
Avion F-18 în zbor
Știri România
09:01
Locuitorii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert noaptea și două avioane F-18 au fost ridicate lângă granița dintre România și Ucraina
Maria Stemate, 93 de ani. Sursa foto: Eli Driu
ExclusivReportaj
Știri România
07:00
Mănâncă puțin, roagă-te, muncește. Sfaturi de viață lungă de la bătrânii din Ținutul Buzăului: „În două săptămâni, aș muri la bloc, n-aș avea aer!”
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Nicu;or Dan
Opinii
24 sept.
Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
Bani românești, lei
Opinii
23 sept.
Sentimentul economic, între cauză și semnal
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu