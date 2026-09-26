O nouă ediție Vocea României a făcut, aseară, să răsune muzica prin momente emoționante. Emisiunea Vocea României le-a oferit aseară telespectatorilor o nouă ediție plină de energie, emoție și momente unice! Concurenții care au urcat pe scenă au avut interpretări care i-au impresionat pe antrenori și au declanșat adevărate lupte de convingere.

De la primele momente până la ultimele decizii, scena a fost martora unor prestații care au ținut publicul cu sufletul la gură: „Pentru mine, muzica reprezintă și a reprezentat viața. E un stil de trăire, un fel de a respira, a vorbi, de a fi”.

În ediția de aseară, Theo și Horia și-au mărit echipa cu două voci: Daria Cucu și Armis Neagu, care a primit a doua șansă din partea celor doi antrenori. Samira Paraschivescu, Bogdan Savin și Darius Moisa continuă drumul la Vocea României alături de Irina Rimes, în timp ce Simina Colopelnic l-a ales pe Smiley, după ce a întors toate scaunele. Seara a adus două voci noi și în echipa lui Tudor Chirilă: Pantaleo Tritto, care i-a impresionat pe toți cei cinci antrenori, și Diana Rahmatova, pe care Tudor a reușit să o convingă... fără vorbe, după ce a primit MUTE de la Irina.

Pantaleo Tritto, tânărul de doar 19 ani, a reușit să facă spectacol pe scena de la Vocea României în ediția de vineri seara, 25 septembrie. Cu interpretarea piesei „I Put a Spell on You”, Leo a întors toate scaunele, iar antrenorii s-au întrecut în a-l convinge să vină în echipa lor.