Fost component al trupei Sistem, Zoli Toth a inițiat acum trei ani proiectul BeatAgora, prin care își propune să readucă educația muzicală din liceele românești la un nivel comparabil cu cel european. Programul aduce în licee instrumente și echipamente pentru amenajarea unor laboratoare muzicale funcționale, oferă profesorilor metodologie, pregătire și resurse educaționale și creează contexte în care elevii pot repeta, pot forma trupe și pot ajunge să cânte în fața unui public. Libertatea a vorbit cu Zoli Toth despre lăudabilul proiect național, rezultatele sale și perspectivele de viitor.

Peste 20.000 de elevi au acces gratuit la instrumente și săli de repetiții

Programul BeatAgora pornește de la o idee simplă: accesul la educație muzicală nu ar trebui să depindă de posibilitatea unei familii de a cumpăra un instrument sau de existența unui spațiu potrivit pentru repetiții.

Liceele participante primesc instrumente și echipamente pentru amenajarea unui laborator muzical, profesorii sunt sprijiniți în lucrul cu elevii, iar tinerii sunt încurajați să formeze trupe, să repete împreună și să participe la concerte, festivaluri și competiții.

Proiectul a pornit în 2023 ca proiect-pilot în cinci licee și a ajuns la ora actuală în 18 licee din România, cu peste 20.000 de elevi care au acces gratuit la instrumente și săli de repetiții. S-au format de asemenea grație proiectului peste 45 de trupe de tineri muzicieni care au ajuns să cânte la mai multe festivaluri din Romania. Din această toamnă, după ce se vor finaliza înscrierile, numărul liceelor din program va crește, iar numărul elevilor-beneficiari va depăși 25.000.

Pentru Zoli Toth, pasiunea pentru muzică și educație muzicală este în ADN-ul său. S-a născut într-o familie de muzicieni: mama, Flora, fiind profesoară de pian și dirijor de cor, iar tatăl, Alexandru, fost corist la Filarmonica Banatul din Timișoara și profesor de teoria muzicii și clarinet. Tibor, fratele lui Zoli Toth, este contrabasist la Filarmonica din Macao.

Zoli Toth. Sursa foto: Cristina Oltean

Zoli Toth are o bază muzicală extrem de solidă. Pe când era elev la Liceul de Muzică „Ion Vidu” din Timișoara, Zoli Toth a câștigat mai multe premii la olimpiadele naționale de muzică, iar în 2000 a absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, specializarea Percuție, cu nota 10. În perioada 2000 - 2002, a fost profesor de instrument și muzică de cameră la Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, predând percuție. În 2003 a absolvit Masteratul în Stilistica interpretării instrumentului la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca.

Zoli Toth este singurul artist român de muzică pop care a participat, în calitate de solist, la patru ediții ale Festivalului Internațional „George Enescu”, în anii 2011, 2013, 2015 și 2023. Până în anul 2029, programul BeatAgora își propune să ajungă în 50 de licee din România. După patru ani de implementare într-o unitate de învățământ, instrumentele și echipamentele de sonorizare puse la dispoziție prin program rămân în proprietatea liceului, contribuind astfel la dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii muzicale a școlii.

Experiența ultimilor trei ani a arătat că interesul pentru astfel de proiecte există atât în rândul elevilor, cât și al școlilor. În 2026, BeatAgora a organizat cea de-a doua ediție a Concursului Național de Chitară SOLO, care a reunit 75 de participanți, prima ediție a Concursului Național de Tobe, cu 131 de participanți din întreaga țară, precum și concursul 1 Minute Orchestra, realizat în parteneriat cu RetuRO, care a pus împreună muzica, creativitatea și preocuparea pentru mediu.

„Studierea muzicii ca fenomen de masă a fost destul de neglijată de sistemul românesc de învățământ”

Zoli Toth a povestit pentru Libertatea cum s-a născut BeatAgora și cum au fost începuturile în urmă cu trei ani. „Am început în 2023, de la ideea că studierea muzicii ca fenomen de masă a fost destul de neglijată, pentru că – nu-i așa?- sistemul românesc de învățământ avea multe alte priorități. În primul și în primul rând românii să vorbească foarte bine românește și să fie foarte buni matematiceni și informaticeni. Dar am spus că degeaba vom avea generații foarte bune de magicieni ai lui 1 și 0, adică niște super-IT-iști, dacă din punct de vedere emoțional nu vor sta foarte bine. Și cred că muzica tocmai asta poate să facă: să ajute generațiile următoare la dezvoltarea lor emoțională, la ceea ce înseamnă creativitate, ceea ce înseamnă disciplină, ceea ce înseamnă atenția la detalii, lucruri în echipă, toate aceste lucruri care te ajută indiferent dacă vrei să faci o carieră muzicală sau nu. Noi acum când vorbim despre BeatAgora vorbim despre un fenomen de studiere în masă a muzicii, nu ne dorim să căutăm niște virtuozi sau să creăm niște virtuozi. Și atunci am zis în 2023: Cum ar fi să creăm un program alternativ de educație muzicală dedicat elevilor de liceu? Am început în Toplița. În primul an am început cu 5 licee, în Toplița, Blaj, Râmnicu-Vâlcea, București și Calărași”, a declarat Zoli Toth pentru Libertatea.

Rezultatele foarte bune din primul an l-au făcut pe Zoli Toth și pe colegii săi din cadrul proiectului să aibă curaj și să ceară sponsorilor să meargă mai departe, iar lucrurile să fie făcute în așa fel încât să fie într-adevăr un program spre care să se și vorbească, un program care să aibă expunere națională. Și, pas cu pas, programul BeatAgora a devenit atractiv și captivant în toată România.

„Acum suntem în 18 licee din România, peste 20.000 de elevi au acces gratuit la instrumente muzicale moderne. Și când vorbesc de instrumente muzicale moderne, mă refer la chitară, chitară bas, claviaturi, tobe, microfoane de voce, mixere, sisteme de amplificare, boxe, tot ce au ei nevoie, de la momentul în care bagă în priză un aparat până la momentul în care cântă în fața auditorului. Plătim și profesori de muzică, îi susținem și curricular, pentru că nu foarte mulți profesori de muzică știu să predea sau să folosească instrumente muzicale moderne”, explică Zoli Toth.

BeatAgora Oradea 2026. Sursa foto: Cristina Oltean

Un profesor a învățat pe YouTube să cânte la chitară bass pentru a-și ajuta elevii

Fondatorul programului BeatAgora a dat și câteva exemple emoționante de reacții și rezultate. În primul an, când proiectul a ajuns la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași, Radu Constantin, profesorul de muzică de acolo era foarte trist. Acesta a venit și i-a spus lui Zoli Toth că e foarte trist, pentru că el nu știe să cânte la absolut niciun instrument.

„Profesorul respectiv era efectiv disperat. Norocul lui a fost că avea mai mulți elevi în acel liceu care știau să cânte la instrumente muzicale. Și profesorul s-a ambiționat și a învățat de pe YouTube să cânte la chitară bass. Iar la șase luni distanță, când m-am dus în liceu să văd cum se desfășoară lucrurile, omul era foarte mândru că face parte din proiect, era una dintre unitățile de învățământ cu cea mai intensă activitate”, rememorează Zoli Toth. Grație implicării în proiectul BeatAgora, o elevă a aceluiași liceu din Călărași a reușit o performanță la vârf în toamna anului 2024. Este vorba de Catinca Leu, care a câștigat premiul I la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, la secțiunea Interpretare.

Un alt exemplu special de impact al BeatAgora a fost săptămâna trecută, când Zoli Toth a fost invitat la Focșani de către Ana-Maria Rusu, profesoară de muzică la Colegiul Național „Unirea” din oraș.

„Într-un parc din Focșani, patru trupe create în cadrul proiectului BeatAgora au cântat timp de patru ore în fața a aproximativ 500 de copii și tineri care i-au aplaudat și au creat o atmosferă extraordinară. Pentru mine asta a fost una din cele mai mari satisfacții, să văd o zi de festival cu trupe BeatAgora. Adică mi s-a confirmat faptul că se poate”, spune Zoli Toth.

Iar astfel de exemple sunt în toate orașele în care este implementat programul BeatAgora, nu puține fiind cazurile când trupe locale de liceeni cântă la evenimentele organizate de către primăriile respectivelor localități.

„Primăriile ar trebui să susțină trupele locale”

Zoli Toth este de părere că ar fi foarte util ca pe viitor să fie o inițiativă legislativă prin care consiliile locale să acorde un buget anual către trupele locale, să le asigure cumva săli unde să poată repeta și învăța.

„Ar fi benefic ca o parte din bugetul pe care o primărie îl alocă unui eveniment de tip Zilele Orașului, să fie pentru trupele din comunitate. Mi se pare mult mai interesant de exemplu pentru un oraș ca Blaj să aibă o trupă a comunității pe scenă decât o trupă care vine de la București și cântă despre problemele Bucureștiului și nu despre problemele Blajului”, consideră Zoli Toth.

Concret, iată cum se derulează în fiecare an școlar în licee programul BeatAgora. În septembrie se înscriu liceele în program, iar în octombrie se livrează instrumentele muzicale și elevilor li se explică filozofia programului, dar și beneficiile cântatului la un instrument muzical și apoi într-o trupă. Tot în acea perioadă, Zoli Toth și colegii săi le explică elevilor că ei doresc să democratizeze acest fenomen, adică își doresc ca muzica să fie studiată la nivel de mase, nu doar de copii super talentați sau cei care au posibilități materiale deosebite.

Ulterior, în lunile noiembrie-decembrie încep să se formeze trupele în licee, iar în intervalul februarie-aprilie sunt concursuri dedicate BeatAgora. De exemplu, în martie este concursul național de tobe, unde anul trecut au fost 131 de înscriși. Un record de înscriși pentru un concurs de percuție organizat în România. Ca noutate, în mai 2027, în cadrul BeatAgora va fi concursul național de trupe, locația finalei urmând a fi stabilită până în februarie 2027. Selecția pentru finală va fi făcută online.

Program BeatAgora, Educație muzicală în liceele din România. Sursa foto: Cristina Oltean

Ce buget are programul BeatAgora

Programul BeatAgora are doi sponsori – BRD și RetuRO – bugetul anual fiind între 100.000 și 150.000 de euro. „Cu cât am avea mai mulți bani, cu atât am reuși să facem mai multe lucruri. Noi susținem financiar în acest moment 19 profesori, vor fi din această toamnă 25 de profesori care trebuie susținuți. Plus echipa asociației. Sunt niște costuri foarte mari, cu transporturile, achiziția de instrumente”, precizează Zoli Toth.

Ca și sistem de derulare, în cadrul BeatAgora elevii fac ore de muzică după orele de la clasă. Fiecare profesor are alocate șase ore pe lună. Dar elevii se văd mult mai des și studiază și în privat. O parte din instrumente sunt inclusiv la copii acasă.

„Financiar, profesorii din cadrul programului primesc de patru ori mai mult comparativ cu suma primită de la stat pe plata cu ora. E o diferență semnificativă financiar pentru ei și îi ajută. Majoritatea profesorilor de muzică din România trebuie să meargă în cel puțin 3 sau 4 unități de învățământ ca să-și asigure norma. O normă, nu două. Adică e înfiorător. Dacă nu-i susținem, o să dispară”, adaugă fondatorul programului BeatAgora.

Zoli Toth nu stă departe de sistemul de învățământ, predând în cadrul programului Campus Mundi, unde există o secție de percuție, iar acolo sunt în jur de 45 de elevi. Zoli Toth se ocupă de grupa de excelență cu care are concerte în țară și în străinătate.

„Programul Campus Mundi, într-un fel sau altul, m-a și inspirat. Ei fiind specializați pe partea corală, eu fiind conectat non-stop la ceea ce înseamnă industria muzicală, mi-a fost mult mai simplu să merg în zona asta de pop, rock, electro. Și îmi place foarte, foarte mult. Și cred mult în faptul că o generație care cântă va fi o generație mult mai veselă și mult mai conectată și mult mai educată și concentrată și cu abilități mult mai diverse. Am fost olimpic. Mi-a plăcut tot timpul competiția, probabil, de aici și crearea acestor concursuri. În opinia mea, atunci când vorbim despre studierea muzicii ca fenomen de masă, talentul nu trebuie pus înaintea experienței. Înainte de toate, trebuie să încerce fiecare copil din România să pună mâna pe un instrument muzical, să vadă ce senzații poate crea acest lucru, să vadă ce vibrații are, ce energie îi creează. Și, de multe ori, educația prin muzică, prin cântat, prin zâmbet, prin vorbe frumoase poate avea rezultate mult mai bune decât sistemul actual de învățământ în care cineva dictează și 30 de copii scriu după el”, este de părere Zoli Toth.

Program BeatAgora, Educație muzicală în liceele din România. Sursa foto: Cristina Oltean

„Sistemul de învățământ românesc s-a deconectat de la materiile care te dezvoltă emoțional”

Cunoscutul muzician a explicat în cadrul interviului acordat pentru Libertatea și cât de greu este să faci educație muzicală în liceele din România: „Nu e foarte ușor, pentru că materia muzică e printre ultimele în catalog. Nu știu dacă e chiar ultima. Și pentru că, din păcate, sistemul în sine de învățământ s-a deconectat de la materiile care te dezvoltă emoțional. Dacă în țările occidentale dezvoltate, în țările nordice, materica, muzica, dansul, poezia sunt printre materiile prioritare, la noi nu este absolut deloc așa. Și, din păcate, profesorii de muzică au un statut la un nivel tot mai jos în fața celorlalți profesori.

Ceea ce nu mi se pare deloc corect. Pentru că un profesor de muzică poate să ajute orice unitate de învățământ să-și găsească niște ambasadori prin cântat, prin spectacole, prin acțiuni extracurriculare, prin foarte, foarte multe lucruri. Așa cum au fost dotate școlile cu mingi de fotbal, baschet, etc., așa ar trebui dotate și școlile cu instrumente muzicale. Iar apoi, cred că profesorilor trebuie să li se aducă la cunoștință cele mai noi metodologii de predare. Sistemul de predare în acest moment, în ceea ce privește materia muzică, este foarte învechit. Și e o mare problemă asta.

Cred că mai degrabă ai câștiga elevii în clasa a IX-a, explicându-le ce aud când ascultă o piesă a unei trupe rock de afară sau a unei trupe românești, sau a lui Smiley, decât să încerci să faci o teorie muzicală și să le spui despre importanța gamelor lui Bach”.