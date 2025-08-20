Putin ar putea veni în Elveția fără riscul arestării

Ministrul de externe elvețian Ignazio Cassis a declarat într-un interviu că acest lucru este „100% realizabil” în câteva zile.

Imunitatea ar fi valabilă doar pentru discuții oficiale de pace, nu pentru vizite private iar oferta vine în contextul apelurilor reînnoite pentru o întâlnire bilaterală între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Anul trecut, Elveția a găzduit summitul global de pace al Ucrainei, la care au participat aproximativ 100 de țări și organizații. 78 de state și 4 organizații au semnat comunicatul final comun, cerând Rusiei să elibereze toți prizonierii de război și să returneze toți copiii ucraineni deportați.

De ce are Vladimir Putin nevoie de imunitate în Europa

Putin face obiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru răpirea și deportarea sistematică a copiilor ucraineni în Rusia. Ca semnatară a CPI, Elveția ar fi obligată să execute mandatul, dar Cassis a indicat că s-ar putea face o excepție specială.

Ucraina raportează că peste 19.500 de copii au fost răpiți de Rusia în timpul războiului și transferați forțat în Rusia, teritoriile ocupate sau Belarus. Doar 1.545 au fost returnați acasă.

Geneva este cunoscută drept „capitala păcii”

Geneva este un oraș situat în extremitatea vestică a Elveției, capitală a cantonului cu același nume. Ca populație, este al doilea oraș al Elveției (după Zürich) și primul din zona franceză.

Geneva, cunoscută drept „capitala păcii”, este situată pe malul celui mai mare lac din Europa, lacul Leman (lacul Geneva). În Geneva, râurile Ron și Arve se varsă în lacul Leman.



