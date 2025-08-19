Liderul de la Kiev și președintele rus s-ar putea întâlni curând, ca parte a demersului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina. Totuși, acest lucru este departe de a fi bătut în cuie, deoarece propunerea lui Putin ca întâlnirea să aibă loc la Moscova a fost respinsă de președintele ucrainean.

Prima și singura întâlnire

În luna decembrie a anului 2019, Zelenski și Putin s-au întâlnit în capitala Franței, în încercarea de a negocia o încetare a focului în estul Ucrainei, unde forțele susținute de Rusia luptau împotriva trupelor ucrainene.

La acel moment, Zelenski era proaspăt ales președinte, câștigând alegerile împotriva lui Petro Poroșenko, conform Independent.

Războiul din Ucraina a început pe 24 februarie 2022. Foto: Profimedia

Summitul a dus la anumite progrese, cum ar fi angajamentul ambelor părți de a sprijini încetarea focului și eliberarea prizonierilor de război. De asemenea, s-a reiterat dorința de a pune în aplicare acordurile de la Minsk, semnate în 2014 și 2015, care vizau oprirea conflictului început după anexarea Crimeei de către Rusia.

Recomandări De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Atmosfera dintre cei doi

Întâlnirea de la Paris a fost marcată de o atmosferă rece. Cei doi lideri nu au dat mâna în public și au evitat să se privească în ochi. Zelenski, îmbrăcat formal, avea o imagine diferită față de cea din prezent, când apare în haine cu motive militare.

După discuții, președintele rus a descris întâlnirea drept „un pas important” către detensionare, adăugând: „Toate acestea ne dau motive să presupunem că procesul se îndreaptă în direcția corectă”.

De cealaltă parte, Zelenski a numit summitul „un pas important către pace” și a răspuns unei întrebări despre cine a ieșit victorios din discuții astfel: „Nu știu cine a învins pe cine. Cred că ar fi potrivit să fim diplomați, deoarece abia am început discuțiile. Să spunem că, deocamdată, este egalitate”.

Ce a urmat după întâlnire

Deși întâlnirea de acum 6 ani a dus la schimburi de prizonieri, nu a avut un impact semnificativ pe termen lung asupra relațiilor dintre Ucraina și Rusia. Cererile Kievului privind retragerea trupelor susținute de Rusia și restabilirea controlului asupra granițelor au rămas nesoluționate.

În ianuarie 2022, un nou summit în format Normandia a avut loc, dar fără participarea șefilor de stat. Foto: Profimedia

Recomandări Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul

În schimb, înainte ca Ucraina să recâștige controlul asupra frontierei sale estice, Rusia a insistat asupra organizării de alegeri locale în teritoriile ocupate și a cerut un statut constituțional special pentru Donbas, care să îi ofere autonomie. Aceste puncte de dezacord au rămas nerezolvate.

În ianuarie 2022, un nou summit în format Normandia a avut loc, dar fără participarea celor doi șefi de stat.

Încercările diplomatice din februarie 2022 de a preveni un conflict au eșuat, iar invazia rusă din 24 februarie a marcat sfârșitul progreselor obținute anterior.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE