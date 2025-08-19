Liderul de la Kiev și președintele rus s-ar putea întâlni curând, ca parte a demersului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina. Totuși, acest lucru este departe de a fi bătut în cuie, deoarece propunerea lui Putin ca întâlnirea să aibă loc la Moscova a fost respinsă de președintele ucrainean.

Prima și singura întâlnire

În luna decembrie a anului 2019, Zelenski și Putin s-au întâlnit în capitala Franței, în încercarea de a negocia o încetare a focului în estul Ucrainei, unde forțele susținute de Rusia luptau împotriva trupelor ucrainene. 

La acel moment, Zelenski era proaspăt ales președinte, câștigând alegerile împotriva lui Petro Poroșenko, conform Independent.

Imagine cu Volodimir Zelenski de la summitul din 2019. Liderul ucrainean purta un costum negru, cravată și cămașă albă
Războiul din Ucraina a început pe 24 februarie 2022. Foto: Profimedia

Summitul a dus la anumite progrese, cum ar fi angajamentul ambelor părți de a sprijini încetarea focului și eliberarea prizonierilor de război. De asemenea, s-a reiterat dorința de a pune în aplicare acordurile de la Minsk, semnate în 2014 și 2015, care vizau oprirea conflictului început după anexarea Crimeei de către Rusia.

Atmosfera dintre cei doi

Întâlnirea de la Paris a fost marcată de o atmosferă rece. Cei doi lideri nu au dat mâna în public și au evitat să se privească în ochi. Zelenski, îmbrăcat formal, avea o imagine diferită față de cea din prezent, când apare în haine cu motive militare.

După discuții, președintele rus a descris întâlnirea drept „un pas important” către detensionare, adăugând: „Toate acestea ne dau motive să presupunem că procesul se îndreaptă în direcția corectă”. 

De cealaltă parte, Zelenski a numit summitul „un pas important către pace” și a răspuns unei întrebări despre cine a ieșit victorios din discuții astfel: „Nu știu cine a învins pe cine. Cred că ar fi potrivit să fim diplomați, deoarece abia am început discuțiile. Să spunem că, deocamdată, este egalitate”.

Ce a urmat după întâlnire

Deși întâlnirea de acum 6 ani a dus la schimburi de prizonieri, nu a avut un impact semnificativ pe termen lung asupra relațiilor dintre Ucraina și Rusia. Cererile Kievului privind retragerea trupelor susținute de Rusia și restabilirea controlului asupra granițelor au rămas nesoluționate.

Volodimir Zelenski, Angela Merkel, Emmanuel Macron și Vladimir Putin surprinși în timpul summitului din 2019
În ianuarie 2022, un nou summit în format Normandia a avut loc, dar fără participarea șefilor de stat. Foto: Profimedia
În schimb, înainte ca Ucraina să recâștige controlul asupra frontierei sale estice, Rusia a insistat asupra organizării de alegeri locale în teritoriile ocupate și a cerut un statut constituțional special pentru Donbas, care să îi ofere autonomie. Aceste puncte de dezacord au rămas nerezolvate.

În ianuarie 2022, un nou summit în format Normandia a avut loc, dar fără participarea celor doi șefi de stat.

Încercările diplomatice din februarie 2022 de a preveni un conflict au eșuat, iar invazia rusă din 24 februarie a marcat sfârșitul progreselor obținute anterior.  

Alina Gorghiu anunță pedepse mai dure pentru agresori. Undă verde de la Guvern pe proiectul privind combaterea violenței
Știri România 20:14
Alina Gorghiu anunță pedepse mai dure pentru agresori. Undă verde de la Guvern pe proiectul privind combaterea violenței
Clara Volintiru, expert în securitate internațională: „Implicarea lui Trump în Caucazul de Sud este o ofensivă economică și geostrategică față de China, de Rusia și de Iran” 
Interviu
Știri România 19:00
Clara Volintiru, expert în securitate internațională: „Implicarea lui Trump în Caucazul de Sud este o ofensivă economică și geostrategică față de China, de Rusia și de Iran” 
Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Stiri Mondene 17:00
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu
Politică 20:37
Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu
Răspunsul lui Ciprian Ciucu când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Politică 18:22
Răspunsul lui Ciprian Ciucu când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
