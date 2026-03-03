Doar 5,9% din trenuri au înregistrat întârzieri, marcând o îmbunătățire față de 2024, când procentul trenurilor întârziate a fost de 6,8%.

Într-un an marcat de provocări logistice, inclusiv 1.600 de trenuri suplimentare organizate pentru evenimente majore precum Eurovision și Campionatul European de Fotbal Feminin, CFF/SBB a reușit să își îmbunătățească rezultatele.

Pe 28 decembrie 2025, compania a înregistrat cea mai punctuală zi din istoria sa, cu 98,6% din trenuri ajungând la timp.

În ciuda lucrărilor de inginerie majore, cum ar fi închiderile de linii între Berna și Freiburg, performanța generală a fost îmbunătățită.

Regiunea francofonă din Elveția a înregistrat o creștere semnificativă a punctualității, ajungând la 93,4% față de 91,9% în 2024. Conexiunile regionale au avut o rată impresionantă de 98,9%, peste media națională, datorită unui nou orar implementat în 2025.

În schimb, Ticino, zona vorbitoare de limbă italiană, a raportat o ușoară scădere a punctualității, atingând 92,1%. Cauzele includ întârzieri ale trenurilor din Italia, lucrări de construcție, acțiuni sindicale din sudul graniței și închiderea temporară a liniei Simplon, care a mutat traficul de marfă prin tunelul Gotthard.

Transportul de marfă a înregistrat și el îmbunătățiri semnificative. SBB Cargo a raportat o creștere a punctualității la 90,2%, comparativ cu 88% în 2024. Compania a luat măsuri specifice, inclusiv stabilizarea calității producției la stația de triaj din Lausanne, în ciuda deficitului de personal.

Întârzierile trenurilor din Germania au afectat negativ performanța în Elveția. În mai 2025, autoritățile elvețiene au suspendat temporar trenurile Deutsche Bahn din cauza întârzierilor cronice.

Pentru a minimiza impactul, CFF/SBB a început să oprească trenurile întârziate la graniță, transferând pasagerii în trenuri elvețiene pentru a evita perturbarea orarului altor servicii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE